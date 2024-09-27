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最軟一塊？廠商去庫存員工遭殃 非經常性薪資14年來最大衰退

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最軟一塊？廠商去庫存員工遭殃 非經常性薪資14年來最大衰退

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
主計總處今天公布112年事業人力僱用狀況調查統計，加班費及績效獎金等非經常性薪資年減4.4%。示意圖。中央社
主計總處今天公布112年事業人力僱用狀況調查統計，加班費及績效獎金等非經常性薪資年減4.4%。示意圖。中央社

主計總處27日公布112年事業人力僱用狀況調查統計，加班費及績效獎金等非經常性薪資年減4.4％，不僅是7年來首見負成長，也創下金融海嘯以來最大減幅，主要是受到112年企業去庫存效應及終端需求疲弱影響。但整體而言，112年全年勞動報酬81.7萬元，較111年仍有1％的成長。

主計總處統計，112年工業及服務業受僱員工全年勞動報酬為81.7萬元，較111年增加8千元，年成長1％，其中的薪資報酬全年有70.1萬元，年增0.7％，非薪資報酬有11.6萬元，年成長3.3％，非薪資報酬是指員工保險費、退休準備金等，由於勞保費率調升等原因，使得非薪資報酬增加。

勞動報酬內容包括：薪資報酬、非薪資報酬；薪資報酬則包括經常性薪資、非經常性薪資；而非薪資報酬則是企業僱用員工除了給付薪資外，還須要負擔的勞保、健保、退休金提撥等非薪資報酬。

112年薪資報酬70.1萬元，其中經常性薪資為54.2萬元、非經常性薪資為15.9萬元，經常性薪資年增2.2％，但非經常性薪資卻出現罕見的衰退現象，年減4.4％，是106年以來首見負成長，也是99年以來最大減幅，98年因金融海嘯衝擊，非經常性薪資衰退幅度達16.9％。

非經常性薪資的內容包括加班費、不固定發放的工作、績效、全勤獎金、年節獎金等，與當時產業景氣狀況有高度相關，主計總處表示，112年由於需求疲弱，國內廠商忙於去庫存，全年經濟成長只剩1.31％，是金融海嘯以來最低度的經濟成長。

勞動報酬與產業景氣密切相關，主計總處就主要行業的受僱員工每人勞動報酬觀察，住宿及餐飲業、批發及零售業因疫後國內商業活動熱絡及觀光人潮回流，分別增加4.6％、4.0％較多，其他服務業亦增逾4％。

112年全球需求全面減弱及廠商去庫存，不僅影響受僱員工收入，也影響廠商用人保守，112年全年進入率及退出率均為2.28％，皆較111年減少，受僱員工全年淨退出3千人次。主計總處進一步分析，退出原因歷年都以自動辭職居多，112年占比為87.2％，而解僱或資遣占比略為回升至4.7％。

年輕族群及高教育程度者的流動率較高，全年流動率為2.28％，以未滿25歲組的7.20％最高，45至54歲組1.06％最穩定；教育程度以大學及研究所程度者進、退較為頻繁，112年全年流動率分別為3.12％及2.66％。

薪資 金融海嘯

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