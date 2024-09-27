中興電在手訂單400億元 重電產能拚年增2成

重電大廠中興電工今天表示，今年底綠能業績比重可升到76%，目前在手訂單規模約新台幣400億元，規劃到2026年，每年增加重電20%產能；中興電深耕日本，不放棄美國市場，也考量布局東南亞。

中興電下午在台灣證券交易所舉行法人說明會，總經理郭慧娟表示，中興電積極布局綠色創能和輸配電業務，到今年第2季相關業績比重已提升到74%，預估到今年底比重可再升到76%。

郭慧娟表示，今年中興電在電機能源業績目標，力拚較2023年成長超過10%。

展望電力事業訂單，郭慧娟表示，8月不含風電已成交未實銷新台幣163億元，風電項目預計最快10月或11月簽約，相關訂單規模約50億元；電力事業不含風電的在手訂單規模約400億元。

郭慧娟指出，中興電台灣廠區產能滿載；中國大陸子公司受惠日本需求，當地業務成長130%，當地仍有產能可因應日本市場需求。

在產能布局方面，中興電嘉義廠已在1月16日投產，增建1880坪廠房倉庫，提升產線順暢度，產能增加20%。

郭慧娟表示，因應2025年後的重電需求，中興電已再增募40位技術人力，並增加嘉義廠3座廠房整建及倉儲地約2000坪投資，可增加產能20%至30%；2026年將以自動化焊接與AI報價系統，增加產出效率，預期提升產能15%至20%，預期到2026年重電產能可年增20%。

談到是否在美國設廠，郭慧娟表示，台灣市場就已供不應求，中興電以台灣優先；美國市場用的電力設備規格和台灣目前高壓氣體絕緣開關（GIS）不一樣，中興電仍會布局美國市場所需GCB瓦斯斷路器（Gas Circuit Breaker）設備。此外，中興電也會考量東南亞GIS市場。

在氫能事業上，郭慧娟指出，中興電持續布局產氫機、發電機及動力單元應用，等待市場開發。

中興電旗下嘟嘟房停車管理事業今年前8月營收新台幣21.9億元，較去年同期成長16.5%。郭慧娟預估，今年相關業績可年成長2成，規劃2026年獨立分拆。