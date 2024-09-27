永豐餘、華國能源攜手打造 E-dReg 5MW 儲能案場

永豐餘（1907）旗下子公司永餘智能27日宣布，攜手華國能源整合打造「電能移轉複合動態調節備轉容量輔助服務」（Energy-Shifting dynamic Regulation, E-dReg） 5MW儲能案場將於近日正式商轉，未來每日能提供1.5萬度電量儲存與移轉功能，同時發揮調整電力系統頻率複合功能，協助強化穩定台灣電網韌性。

永餘智能表示，華國能源除致力於各種綠色能源發展外，對於儲能亦有相當著墨，此為華國能源第三個儲能案場，由華國能源自建土木基礎，永餘智能團隊統包。

永餘智能以系統整合商的角度出發，並通過標檢局與第三方法人的儲能系統案場專案驗證，從設計審查、現地安全測試（SAT）到取得自願性產品驗證（VPC）證書，為目前台灣少數電能移轉複合動態調頻E-dReg儲能系統在啟用前取得標檢局核發的自願性驗證證書（VPC）。

永餘智能指出，全球淨零碳排趨勢加速再生能源建置、AI產業蓬勃發展帶動龐大電力需求，綠能供不應求的情況下，儲能對於大量間歇性綠能併網後電網穩定供電的挑戰具關鍵輔助效果。E-dReg儲能建置成本及技術門檻較高，但因具有調整電網頻率及電能轉移功能，光儲合一能夠有效擴大綠能效益，利用儲能系統發揮削峰填谷的功能，減少再生能源電力起落之間對電網的衝擊，並可轉移電能，於特定時段放電，舒緩供電壓力，進一步提升電網供電品質。

隨著全球淨零碳排趨勢，所有產業在減碳浪潮下都將走向全新的「碳產業」範疇，永豐餘轉型為氣候科技產業後，新商模下的低碳能源策略輪廓日漸清晰，除在儲能領域持續協助客戶拓展案場、導入智慧能源系統外，永餘智能亦於今年2月取得再生能源售電業執照，評估包括沼氣發電等24小時綠電轉售媒合，同時正與國外大型綠電電廠洽談合作，預期未來每年可供5,000萬度以上的綠電或憑證銷售。