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中油平穩機制續行 下週汽柴油估降2、3角

中央社／ 台北27日電

以色列大規模轟炸黎巴嫩，又逢中國央行宣布下調存款準備金率0.5個百分點，國際油價應聲上漲。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估30日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調降新台幣0.2、0.3元。

依照預測，92無鉛汽油每公升29.1元，95無鉛汽油每公升30.6元，98無鉛汽油每公升32.6元，超級柴油每公升27.7元。

根據中油浮動油價公式，累算至9月26日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶74.28美元，較上週74.13美元上漲0.15美元；新台幣兌美元匯率為31.921元，較上週31.936元升值0.015元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲0.3元，柴油調漲0.3元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估30日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調降0.2、0.3元。

中油 國際油價 新台幣

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