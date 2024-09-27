全台SRF體檢報告出爐 14家未符標準廠商將退場

環境部近年將廢棄物製成SRF（固體再生燃料）提供給工業鍋爐、水泥窯業，作為燃料使用替代部分煤炭，藉以達到「轉廢為能」的效益，引發爭議，環境部27日公布全台66家SRF體檢報告，預計將有二成、14家廠商將離開市場。

SRF指的是將廢塑膠、廢纖維、廢木材等非有害且具適燃性的廢棄物，經過分選、破碎、混核做為燃料使用，可取代燃煤，在鍋爐或發電廠使用，減少碳排，還能減少廢棄物總量，幫過載的焚化爐降低負擔，達到轉廢為能的效果。

針對外界疑慮，環境部公布全台66家體檢結果指，SRF廠商近五年來從8家成長至66家，其中48家為製造廠、18家為使用廠，產量成長五倍，現在一年有約30萬噸SRF取代燃煤，其中製造廠有52至70%符合標準、30至48%待加強，使用廠則是9成以上符合標準，僅6%待加強。

「法規雖然完整但不完美，此次體檢是追求完美的第一步！」環境部部長彭啟明表示，過去3個月來針對全台66家SRF廠全面體檢，因為SRF從2019年發展至今才五年時間，SRF還是在起步階段，轉廢為能說起來容易，但要做好卻不容易，過去環保署（環境部前身）曾制訂技術指引規範，但還不是很清楚，造成過去各自摸索、一人一把號的情形，直到去年到今年開始要求SRF不能進口，法規才逐漸完整，但還是不完美，此次體檢是邁向完美的首部曲。

彭啟明在記者會現場解釋，所謂好的SRF如何辨識，因為其目的在於「以廢轉能」，但即便是非有害、適合燃燒的廢棄物，如果性質混雜，仍然無法製成好的SRF，唯有經過純化去除雜質，再經過均質化轉製成SRF，提供SRF使用廠作為燃料使用，才是好的固體再生燃料。

擔任體檢團召集人的環境部次長沈志修表示，此次體檢邀請廢棄物處理技術、廢棄物運作管理、空氣汙染防制及環境檢測等各方面的專家學者參與體檢，現場訪查後，才能針對業者的問題對症下藥。

據環境部統計，5年內SRF從8家廠商成長至66家，產量從每年5.5萬噸成長到30萬噸，也就是每年有30萬噸SRF取代燃煤成為燃料。

資源循環署署長賴瑩瑩表示，退出的14廠商中，自願退出的有4家，其中2家製造廠因SRF非期主要營運產品，因此規劃取消相管製程、2家使用廠因改用其他燃料已規劃取消使用SRF；另外，還有10家轉型皆為SRF製造廠，廢木材3家、廢橡膠3家、廢車粉碎殘餘物4家。

環境部表示，將依據此次的體檢報告結果，在年底前提出SRF管理辦法，提升管理法令位階，規劃方向包括新增網路申報項目、建議第三方驗證制度、CCTV設立查看等。

另外，環境部說，將對於SRF使用廠空氣汙染排放的重金屬、戴奧辛，將統一採最嚴格的大型焚化爐標準，並加測戴奧辛前驅物，包括CO、HCI及檢測頻率，相關法規預計12月底前發布，並提出SRF白皮書。