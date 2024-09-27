快訊

飛往廈門…黃紹庭發3點聲明「未潛逃、未浮報助理費」 盼司法還諸清白

新婚才半年 日28歲歌手「酸欠少女」驚傳身亡！

公立大專校院寄存名額創新高 偏鄉、冷門科系燒起 他曝：校長最痛決定

聽新聞
0:00 / 0:00

童子賢：台灣電價確實比日韓星便宜 但人民希望電力穩定又實惠

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
和碩董事長童子賢今日被媒體問及對台電漲價看法，他表示電是產業跟民生的基礎，「我們當然希望台灣的電力能夠穩定、高品質，又能經濟實惠」。記者鍾張涵／攝影
和碩董事長童子賢今日被媒體問及對台電漲價看法，他表示電是產業跟民生的基礎，「我們當然希望台灣的電力能夠穩定、高品質，又能經濟實惠」。記者鍾張涵／攝影

和碩董事長童子賢今日被媒體問及如何看待台灣電價恐再調漲，他指出，電是產業跟民生的基礎，「我們當然希望台灣的電力能夠穩定、高品質，又能經濟實惠，」他說，「但是，台灣的電價確實比日本、韓國和新加坡便宜，所以，調整電價，我想應該是基於台電處於虧損的狀態。」

經濟部電價費率審議會即將登場，但因苦等不到立法院通過撥補預算，據了解，台電將在審議會上提出產業用電電價平均調整15%方案，其中半導體及資料中心等用電成長產業調幅將超過15%，用電衰退產業則減半調升，預計53萬戶產業用電大戶受影響，最快於10月15日接續夏月電價調升，或是11月起漲。

童子賢日前就表示，電力是百工百業基礎，若電價上漲，觸動物價上漲的敏感神經，大家又要從小籠包、水煎包、麵包等3包統統調漲，可能影響民生。

他今日重申，調整電價應是基於台電處在虧損的狀態下，但因為他尚未看到實際情形，所以還無法評論對電價及漲幅的最新看法。

童子賢今日受邀以「AI-Driven Revolution: Opportunities for Taiwan's Industries」為題，在AI年會上進行演講，他表示，AI會開啟洗牌效應，台灣科技業中，AI硬體產業相對卓越，但軟體仍弱勢，台灣應該持續保持競爭力，但發展AI需要強大的晶片算力與電力，這象徵未來需要強大的基礎設施來支持。

AI 童子賢 電價

延伸閱讀

童子賢：台灣需建構具足夠防禦力的主權AI 不被他國侵略

台灣AI年會今登場 魏啟林：百工百業用AI 讓台灣成為AI傳播者

談輝達遭反壟斷調查 童子賢：目前為止不認為AI產業有壟斷嫌疑

童子賢：電力成本即國家成本 綠電不外銷就是內耗！

相關新聞

童子賢：台灣電價確實比日韓星便宜 但人民希望電力穩定又實惠

和碩董事長童子賢今日被媒體問及如何看待台灣電價恐再調漲，他指出，電是產業跟民生的基礎，「我們當然希望台灣的電力能夠穩定、...

賴清德強調地緣政治變化帶來產業紅利 5大信賴產業 盼台商回台投資

賴清德總統今早南下高雄參加世界台灣商會聯合總會30周年盛會，稱許台商成為台灣與國際的橋梁，讓台灣能走向世界，是台灣之光，...

全台SRF體檢報告出爐 14家未符標準廠商將退場

環境部近年將廢棄物製成SRF（固體再生燃料）提供給工業鍋爐、水泥窯業，作為燃料使用替代部分煤炭，藉以達到「轉廢為能」的效...

台商總30周年高雄舉辦 賴清德與帛琉簽促進觀光聲明

世界台灣商會聯合總會第30屆年會今天起一連三天在高雄萬豪酒店登場，全球有超過1300 名各國台灣商會代表齊聚，今天上午台...

歐盟總額管制 經部：台製86項鋼品須備原產地證明

配合歐盟對進口鋼鐵產品總額管制，經濟部表示，台灣產製的86項鋼鐵產品輸往歐盟前，業者須先向鋼鐵公會申請取得原產地證明書才...

央行重拳打炒房！ 房市交易急凍 永慶：第4季量能恐探史上新低

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，央行實施第七波選擇性信用管制，已扭轉民眾對於房價持續上漲的預期，預估第4季買氣急凍，價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。