童子賢：台灣電價確實比日韓星便宜 但人民希望電力穩定又實惠

和碩董事長童子賢今日被媒體問及如何看待台灣電價恐再調漲，他指出，電是產業跟民生的基礎，「我們當然希望台灣的電力能夠穩定、高品質，又能經濟實惠，」他說，「但是，台灣的電價確實比日本、韓國和新加坡便宜，所以，調整電價，我想應該是基於台電處於虧損的狀態。」

經濟部電價費率審議會即將登場，但因苦等不到立法院通過撥補預算，據了解，台電將在審議會上提出產業用電電價平均調整15%方案，其中半導體及資料中心等用電成長產業調幅將超過15%，用電衰退產業則減半調升，預計53萬戶產業用電大戶受影響，最快於10月15日接續夏月電價調升，或是11月起漲。

童子賢日前就表示，電力是百工百業基礎，若電價上漲，觸動物價上漲的敏感神經，大家又要從小籠包、水煎包、麵包等3包統統調漲，可能影響民生。

他今日重申，調整電價應是基於台電處在虧損的狀態下，但因為他尚未看到實際情形，所以還無法評論對電價及漲幅的最新看法。

童子賢今日受邀以「AI-Driven Revolution: Opportunities for Taiwan's Industries」為題，在AI年會上進行演講，他表示，AI會開啟洗牌效應，台灣科技業中，AI硬體產業相對卓越，但軟體仍弱勢，台灣應該持續保持競爭力，但發展AI需要強大的晶片算力與電力，這象徵未來需要強大的基礎設施來支持。