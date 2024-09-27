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央行重拳打炒房！ 房市交易急凍 永慶：第4季量能恐探史上新低

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
永慶房產集團業務總經理葉凌棋。記者朱曼寧／攝影
永慶房產集團業務總經理葉凌棋。記者朱曼寧／攝影

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，央行實施第七波選擇性信用管制，已扭轉民眾對於房價持續上漲的預期，預估第4季買氣急凍，價可能盤整或下修，甚至第4季交易量可能探自1999年有紀錄以來新低量，年減幅恐探下26年來最大。

根據統計，今年前七月全台住宅使照核發量約7.6萬戶，顯示約有7.6萬戶預售屋交屋潮，不過，在銀行房貸緊縮與央行實施第七波選擇性信用管制下，拉高申貸難度，預售屋要交屋必須自籌資金補足缺口，否則恐面臨無法順利交屋的危機。若以今年前七月住宅使照量推估全年預售屋交屋量約13萬戶，換算所需房貸總金額將高達1.3-1.5兆元，申貸量體相當龐大。

葉凌棋指出，在銀行房貸緊縮下，加上央行實施第七波選擇性信用管制影響，讓購屋貸款出現利率升高、估值保守、資格條件趨嚴以及寬限期縮短或取消的狀況，即使央行並未升息，但銀行房貸利率上調幅度已等同於央行升息1.5至4碼之多。

另，銀行貸款估值保守則讓貸款成數不足成交價8成，且比6月以前的房貸成數可能減少0.5至1.5成左右，購屋族群必須準備更多自備款才能進場，直接衝擊市場交易量。

葉凌棋說明，根據集團內部資料統計，9月看屋諮詢、要約付斡與6月高點相比，均有四成以上的減幅，市場觀望氛圍濃厚，第4季房市急凍，預估2024年第4季交易量約5.3至6.2萬棟左右，較2023年同期約減少30%至40%。若進一步觀察歷年第4季交易量表現，今年第4季交易量將探自1999年有紀錄以來新低量，年減幅恐探下26年來最大。

葉凌棋指出，今年上半年房市交易熱絡，較2023年同期成長近三成，不過下半年受到國內銀行貸款緊縮，加上央行重拳打炒房，已經扭轉房市氛圍，過去驚驚漲的態勢不在，預估第4季買氣急凍，價可能盤整或下修，依目前交易量推估，下修2024年交易量至31.8-32.6萬棟之間，與2023年相比，成長3.6%至6.2%。

央行 房貸

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