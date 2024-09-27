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9月CCI 指數連五升 學者：第4季美國經濟能否軟著陸有疑慮

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中央大學台經中心執行長吳大任。聯合報系資料照片
中央大學台經中心執行長吳大任。聯合報系資料照片

中央大學台灣經濟研究中心27日發布9月消費者信心指數（CCI），總指數較8月微幅上升0.09點，來到77.84點，呈現連五升，並創四年半以來新高。值得注意的是，在央行祭出房市管制後，買房信心不減反增，推測是民眾認為房價可望修正。

不過，中央大學台經中心執行長吳大任提醒，美國經濟能否軟著陸在第4季仍有疑慮，由於台灣出口對美依賴度已逼近三成，一旦美國經濟出現變化，台灣經濟恐受衝擊，需密切關注。

中央大學台經中心研究員梁啟源則預警，政府宜正視明年之後的電力供應穩定度，因為AI需求大爆發，明年的缺電壓力一定會比現在更嚴重，對未來的台灣經濟發展也會產生風險。

央大台灣經濟發展研究中心今發布9月消費者信心指數（CCI），由執行長吳大任親自主持，現場邀請台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴、台經中心研究員教授梁啟源、兼任研究員朱雲鵬和中央大學經濟系教授姚睿等專家學者與談。

9月消費者信心指數（CCI），包括：物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨五項分項指標均上升，僅投資股票時機一項指標下降。

9月CCI當中的「未來半年投資股票時機」為57.38點，較8月調查結果下降1.64點，中央大學經濟系教授姚睿指出，不僅與歷史平均68.2點有一點距離，距離100點的樂觀和悲觀的分界點則還非常遙遠，目前投資人對台股的展望半信半疑，主要來自未來六個月的不確定因素，包括美國經濟能否避免衰退、降息路徑，總統大選新總統經濟政策、地緣政治，以及第3季財報和企業展望等。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

另，在「購買房地產時機」指標部分，9月調查結果為106.73點，與8月的調查結果相較上升0.4點，似乎不受央行重手打炒房影響。對此，台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，因剛性需求仍強，且首購族仍是放貸的優先對象，買方購屋信心高，使得指數處於高檔，但打炒房政策將逐漸發酵，後續有三大觀察重點，包括政策緊縮成效、自用豁免配套和剛需危機入市等。

中央大學 美國經濟

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