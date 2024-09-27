9月消費者信心調查出爐：央行控管房貸沒嚇到房地產指標

中央大學台經中心今日發布9月消費者信心指數（CCI）為77.84點，較上月上升0.09點，六項分項指標中，僅投資股票時機一項下降，其餘五項均呈上升，不過，CCI上升點數極微，台經中心表示，應視為持平狀態。比較特別的是央行祭出第七波選擇性信用管制，房市信心相關指標卻沒有受到影響，台灣家庭金融資產亞洲排行第二，不用貸款也能買，短期房價若下修反而是買點。

台經中心主任吳大任指出，CCI中的耐久性財貨購買時機，與另外調查的房地產購買時機這兩項信心指標均走升，雖然沒有顯著上升，但也沒掉下來，這與媒體上呈現大家對於房地產評論方向，並不一致。

CCI調查時間為9月18日至21日，央行公布第7波選擇性信用管制措施是在9月19日傍晚。9月CCI調查五項上升的指標中，「未來半年購買耐久性財」上升幅度排第三，9月調查點數為109.74點，較上月上升0.41點。

吳大任說，CCI調查的題目是問受訪者，未來半年是不是購買房地產的好時機？這樣的題目與結果可以有兩個解讀，央行的房貸政策至少造成短期影響，因為央行在資金面上還是做了比較嚴格的管控，買房的人可能比較難爭取到貸款，或是成數較低，可能影響其購買能力，使得房屋需求在短期內會下降，未來發展值得持續關注。

還有就是對建商的餘屋貸款成數從4成降至3成，對建商而言也會產生一定的資金壓力，財務桿槓較高的建商也許在財務壓力下，即使賠錢也要出售房屋，短期的供給會增加，在短期需求下降、供給增加的情況下，價格就可能下修。

吳大任表示，從調查結果反而看到未來半年可能還是要買房，這是因為台灣有財富的家庭還是很多，金融淨資產在亞洲是第二名，僅次於新加坡。且全球排名第五名，表示台灣有錢，且財富充裕的家庭還是非常多，例如賣20張台積電就有2000萬元可以買房，何需貸款？對這些有財富的人來說，房價有機會下修反而是好買點。

9月CCI各分項指標表現，未來半年物價水準、家庭經濟狀況、購買耐久性財貨、就業機會、國內經濟景氣等信心均上升，分別較上月上升0.61點、0.49點、0.41點、0.36點，以及0.3點，投資股票時機為唯一下降指標，較上月下降1.64點。

從絕對水準來看，六項分項指標中，僅「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀，其餘五項均偏向悲觀。