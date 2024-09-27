風電國產化鬆綁 業者有異見

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
風電示意圖。 聯合報系資料照
風電示意圖。 聯合報系資料照

經濟部長郭智輝日前約見離岸風電3-1期、3-2期開發商，釋出只要如期併網，國產化可鬆綁訊息，效應持續發酵。兩大離岸風電開發商沃旭、哥本哈根基礎建設基金（CIP）昨（26）日皆表示，經濟部朝令夕改，政策反覆，違反信賴保護原則。

沃旭台灣董事長汪欣潔表示，這對於在3-2期選商中因國產化分數不如預期而落選的沃旭大彰化東北來說，「非常不公平，損害我們的權益」。她並提出兩疑慮，首先，3-2期選商是依國產化評分排序分配容量的選商結果，過去審查過程中，主管機關非常嚴謹的評估，開發商也提出嚴謹承諾，才能取信於評審，實在不理解為何過了兩個月不到，就變成困難重重？

第二，她表示，若因歐盟要求放寬國產化，經濟部就開放變更3-2國產化要求與政策，對已經投資設廠的本土供應鏈來說，將違反信賴保護原則。最根本的評分基礎在結果公布後不到二個月就政策大轉彎，3-2選商公信力何在？若朝令夕改，如何讓國內外投資人相信台灣有穩定的法規和投資環境？

在3-1期進度保持領先的CIP也有話要說，CIP區域總裁許乃文直言，國產化不是風電價格飆漲、或造成延遲併網的主因，俄烏戰爭後，全世界風電開發成本就是飆升三成、四成，經濟部此時鬆綁3-1期國產化，對認真執行國產化的CIP、投入國產化本土供應鏈及已洽簽CPPA的綠電買家不公平。

許乃文表示，現在經濟部說鬆綁國產化，本土供應鏈氣炸了，業者配合政策在國內投資上百億元，現在突然說不做，就是違反信賴保護；綠電買家也氣炸了，例如渢妙風場簽的CPPA買家都經過多年談判，支持國產化，並配合政府政策，但現在說國產化要鬆綁，等於背後被插一刀，因政策反覆不一，很難向購電企業董事會解釋。渢妙風場為拚如期併網，開發已經很困難了，請經濟部不要再來「添亂」。

經濟部 離岸風電

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