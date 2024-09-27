環境部打「漂綠」亂象 祭八項「硬指標」

為防堵漂綠，環境部昨（26）日公布「企業宣告碳中和指引」，以「減量優先、抵換補充」作為碳中和精神，無論組織、產品、服務、甚至活動宣告為碳中和前，應完整揭露盤查、減量、抵換資訊，並遵循八項「硬指標」。

八項必須公開揭露的內容，包括碳中和主體邊界、宣告對應期間；產品與服務種類與數量；設定碳中和路徑與理由；溫室氣體排放量計算方式；執行移除量的措施與量化結果；抵換碳排與占比；碳權抵換詳細資料；碳權註銷情況。

環境部次長施文真表示，現在不只是產品宣稱碳中和，組織、建物、活動都會看到以碳中和為廣告，這份指引主要是希望在宣告碳中和時有應遵循原則，及如何完整揭露資訊。

宣告碳中和指引三大原則，包括適用於組織、產品或服務碳中和宣告；須遵循核心階段原則，也就是排放量盤查、減量、抵換；應有完整具體且正確的公開資訊支持。

宣告碳中和前，企業應完整揭露盤查、減量、抵換資訊，施文真強調，「不是買了碳權就是碳中和」。盤查部分，應有完整碳盤查；減量部分，應設定短至長期減碳路徑，證明已盡力減少排放；抵換部分，要確保品質，宣告碳中和時只能使用近五年碳權，且必須要在一年內完成抵銷。

舉例來說，當業者宣布某新款智慧型手機為碳中和產品，就必須完整界定是「首批」產品或「所有產品」為碳中和，若為「所有產品」時，從開始生產到停產這段期間，都必須公開揭露符合碳中和的證據。

環境部表示，民眾針對違反碳中和指引的商品，可向公平會或消保機關申訴，這份指引可作為查處是否符合廣告不實之參考。

舉例來說，當產品在廣告時謊稱碳中和，遭民眾向公平會檢舉，公平會將會參考環境部的指引審查，若查到不合規定時，就可以依法裁處5萬至2,500萬元罰鍰。