經濟部年底完成人權指引 協助企業實踐維持競爭力

對於國際知名品牌和勞工團體呼籲政府重視移工權益，經濟部表示，今年底預計更新台灣企業與人權國家行動計畫，並完成企業尊重人權指引，提供有效救濟制度等功能，也持續鼓勵企業尊重人權，以維持國際競爭力。

50個全球知名服飾品牌商近期發表公開信給經濟部長郭智輝，籲台灣在聘用移工上確保責任聘僱，台灣勞工陣線表示，台灣作為全球供應鏈重要一環，政府應強化移工權益保障機制。

經濟部投資促進司今天發布新聞稿表示，預計於今年底更新台灣「企業與人權國家行動計畫」，距109年依循「聯合國工商企業與人權指導原則」（UNGPs）對外公布的行動計畫已近4年，這次更新主要是強化UNGPs所揭示國家保護義務、企業尊重人權及提供有效救濟制度3大支柱的功能。

為進一步協助企業具體實踐尊重人權作為，投資司也預計在年底完成台灣「企業尊重人權指引」，正參考日本等先進國家的指引，編製適合台灣企業使用的版本。

關於指引草案重點，投資司說明，包含企業制定政策、執行人權盡職調查及提供有效救濟等3項措施，有關盡職調查方面，企業應定期辨識、防免、減緩及終止自家公司、集團公司及供應鏈中其他業務相關對象等對人權的負面影響；根據上述結果進行質與量的效益追蹤，並向利害關係人溝通與揭露。

投資司表示，在研擬行動計畫及指引過程中，與人權等利害關係團體已進行多次諮商、舉辦工作坊、公聽會，聽取並採納人權團體意見。

另為加強向業界宣導、輔導企業自願性推動行動計畫及指引的草案作法，投資司表示，除已建立「台灣企業與人權入口網」提供、更新相關資訊外，並預計今年底於北、中、南3地，各辦2場說明會，並傾聽業界聲音，以修正檢討並改進。

至於國家聯絡點（NCP），行政院已指定經濟部作為國家聯絡點，專責辦理跨部會協調、企業侵害人權事件申訴處理、國際準則宣導及國際合作等事宜。

投資司表示，企業尊重人權為國際趨勢，例如歐洲「企業永續盡職調查義務指令」（CSDDD）已於今年7月正式生效，將持續鼓勵企業重視人權責任與義務，以維持企業自身國際競爭力。