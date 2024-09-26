經部擬鬆綁3-1期國產化 CIP嘆「政府別來亂」：本土供應鏈、綠電買家跳腳

經濟部長郭智輝23日約見離岸風電3-1期、3-2期開發商，釋出只要如期併網，國產化可鬆綁訊息，效應持續發酵。在3-1期進度保持領先的哥本哈根基礎建設基金（CIP）區域總裁許乃文26日接受本報訪問表示，經濟部此舉就是溯及既往的變更，違反信賴保護原則。

她直言，國產化不是風電價格飆漲的主因，也不是造成延遲併網的主因，經濟部此時鬆綁3-1期國產化，對認真執行國產化的CIP、投入國產化本土供應鏈、以及已洽簽CPPA的綠電買家不公平。

許乃文表示，3-1期已經簽署行政契約，對於開發商是否如期併網有嚴格的罰則，而且這也是與國產化作業綁在一起，現在經濟部為了如期併網，似乎國產化規定不管了，這不僅改變了原本選商規則，也違反行政契約。

她表示，國產化不是風電價格飆漲的主因，更不是造成延遲併網的主因。俄烏戰爭後，全世界風電開發成本就是飆升三成、四成，「這是全世界狀況，不要推到國產化」；其次，若要拚如期併網，在全世界搶船、搶資源情況下，就是趕快下單，例如海上變電站就是四年才能興建完成，就是必須在提前四年下單才能併網，但現在除了CIP外，有那一家業者下單給本土廠商？還有很多非國產化項目，例如安裝船全世界只有幾艘，又有那些業者下單？

許乃文說，CIP渢妙風場就是因為很認真要如期併網，認真執行國產化，提出很多供應鏈合約及CPPA，光是付給本土及國際供應鏈頭期款以及曝險就超過新台幣90億元，是CIP在所有專案國家中曝險最高，就是因為很努力，所以銀行才願意融資。

她表示，現在經濟部說一鬆綁國產化，本土供應鏈更是氣炸了，業者配合政府政策，在國內投資上百億元，現在突然說不做國產化，就是違反信賴保護原則，叫這些本土供應鏈情何以堪？即便像西門子歌美颯在台設機艙組裝廠，但現在也只有海龍訂單，3-1期也沒有訂單。

「綠電買家也氣炸了」，許乃文說，渢妙風場簽的CPPA買家都是認真要買綠電，經過多年談判，並且也支持國產化，也配合了政府政策，但現在說國產化要鬆綁，等於是背後被插一刀，因為政策的反覆，又必須向董事會說明。

許乃文直呼，經濟部說要鬆綁國產化，幾乎讓相關利害關係人氣炸了。渢妙風場為拚如期併網，開發已經很困難了，請經濟部不要再來「添亂」。