2024年預算近8,000億 國發會：公共建設經費達成率95% 可望達標

國發會26日舉行委員會議，並報告公共建設執行進度，截至8月底，2024年整體公共建設經費達成率近五成四，創下近17年同期次高，依往例年底大量結案款項支付後，今年95%的經費達成率目標應可實現。

2024年整體公共建設預算近8,000億元，創歷年新高，預算總金額，以油電最多，占35.51%；軌道次之，占15.18%；其餘則是公路和水利建設。

國發會主委劉鏡清表示，政府推動公共建設可以發揮擴大內需、穩定經濟成長、提升國民生活品質的效果。

劉鏡清還提到，今年已完成多項交通、水利、文化建設，例如高雄輕軌全環線通車營運，可與紅橘線串聯，增加大眾運輸系統可及性及服務範圍；國道1號增設銜接台74線系統交流道通車，有效轉移鄰近交流道車流，優化地區交通運轉效能；翡翠原水管通水啟用，解決風災後原水濁度升高的民生供水問題；桃園市立兒童美術館啟用，提供學校及親子家庭親身參與藝文活動；苗栗火車頭園區竣工將可保存珍貴鐵道文物，並讓民眾參觀瞭解鐵道發展的相關人文歷史。

劉鏡清指出，年底前亦有台鐵鳳鳴臨時站、桃園會展中心、北台灣郵件作業中心及訓練中心、故宮北部行政大樓及圖書館新建工程等將陸續完工啟用，希望各部會把握最後一季加速推動，確保重大建設能如期如質完成。

劉鏡清並提醒，為因應全球氣候變遷衝擊及實現臺灣淨零轉型目標，請各部會在規劃未來各項建設計畫時，務必強化極端氣候的調適能力，並將淨零排放目標納入考量，以帶動國家朝永續發展方向持續邁進。