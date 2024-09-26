明年強制民間落實淨零建築恐推升房價 內政部回應了

內政部「淨零建築轉型推動策略」，將朝三階段落實，明年更是要修法強制民間新建築符合建築能效規定。對此，內政部建築研究所長王榮進表示，目前持續與產業界溝通，但就依照現行住都中心推動興建社會住宅的經驗，對建築成本的影響其實並不大，應該不至於造成房價的波動。

王榮進指出，淨零建築將有三階段目標需達成，首先為2030年公有新建建築物達成建築能效1級或近零碳建築；其次2040年50％既有建築物更新為建築能效或近零碳建築；第三2050年100％新建建築物及超過80％既有建築物為近零碳建築。

王榮進也說，目前台灣的綠建築評估系統早在2001年就已上路，是亞洲一個全球第四個推動發展的國家，也是首創將綠建築納入法令的國家，更是全世界綠建築密度最高的國家；目前透過公有帶頭引導民間建築，盼改善新建、既有建築物、家電設備的能源效率，並推廣建築節能減碳新技術和工法。

不過，對民眾來說大家擔心未來營建成本會增加，恐怕也會推升房價上漲，王榮進說明，按照現行興建社宅經驗，本來法律對於建築外殼的隔熱系統就有一定規定，增加的成本多落在家電設備部分，要提高其能源效率，而現在多數住宅都使用LED照明設備、一級節能空調設備與瓦斯爐等家電，就可以達到節能要求了，計算出來增加成本真的不明顯，評估下來應不會影響房價波動。

王榮進也提到，一棟建築可以用50年，這50年節省下來的能源費用，其實是相當多，尤其未來若物價上漲、能源成本提高，節省下來的金額可能比投資成本多很多倍。