快訊

蹭大谷熱？台男在日本賣仿冒球衣被逮 還搜出500件盜版名牌貨

還有機會！張惠妹大巨蛋20萬張票秒殺 釋票時間出爐了

防衛韌性委員會今登場！專家：國防部要求彈藥屯放宮廟 恐成攻擊目標

聽新聞
0:00 / 0:00

公有建築帶頭減碳！內政部爭取明後年10.5億元擴大補助

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
淨零減碳將是大家都須面對的課題。(圖/123RF)
淨零減碳將是大家都須面對的課題。(圖/123RF)

為落實2050年淨零碳排，內政部26日在行政院會報告「淨零建築轉型推動策略」，維持「公有既有建築」帶頭先行，已向行政院爭取到2025年至2026年度擴大補助經費共10.5億元，預計可補助85件，每年可減少2.2萬噸排放量。

劉世芳表示，2050淨零排放是國際趨勢，也是我國重要政策，目前「氣候變遷因應法」已納入2050年淨零排放目標，內政部將持續完成建築部門2050淨零排放路徑及相關措施，後續也會與各部依循淨零建築路徑圖。

在新建建築上，劉世芳指出，2026年公有新建建築物可全面達建築能效1級或近零碳建築（1+級）；社會住宅部分，規定所有社會住宅均需取得綠建築標章，而國家住都中心興建的社會住宅，已提前自2023年起帶頭率先全面導入建築能效1級以上的規劃設計。

地方興建社會住宅部分，則是預定從2025年7月1日起達能效1級以上，至2024年底，12萬戶社會住宅每年可減碳約4.74萬噸；至2032年底，社會住宅累計可達25萬戶，每年可減碳約11.23萬噸；至民間新建建築部分，則需盡速修訂法規強制實施，以落實2050淨零排放的國家政策。

既有建築則因數量龐大，建築研究所副所長陳興隆表示，2024年起已辦理公有既有建築物能校改善及淨零示範，已核定補助35件達4億3,800萬元，因此2025年至2026年仍規劃以「公有既有建築」示範，民間建築則是持續規劃中，待適當時機再推出。

陳興隆指出，公有既有建築物像是學校、機關等，有訂定「公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能校改善及淨零示範補助須知」，若符合條件就能提案申請補助，建研所會到現場審核評估。

陳興隆解釋，先從公有帶頭示範，未來等到大家都熟悉相關節能減碳規定，以後還是會回歸到各單位自己酌編經費進行，因為節能不是僅是付出，也能減少支出，過去研究統計結果顯示，大概5至6年就能回本；民間則是涉及量體數大，目前正在研議獎勵制度，待適當時機會再推出。

陳興隆透露，2025年至2026年加大補助經費爭取到10.5億元，其中，2025年主要以中央為主編列2.5億元、2026年則是中央加上地方估計約8億元，是透過今年4.3億元試算推估，相關補助條件要點已經簽到內政部，待通過就能實施，補助項目大致與今年相同，只有細微調整。

內政部持續透過公有既有建築減碳示範。資料來源／內政部提供
內政部持續透過公有既有建築減碳示範。資料來源／內政部提供

內政部 建築物 減碳 社會住宅 綠建築

延伸閱讀

政院通過淨零建築轉型推動策略 25年將修訂強制法規

蔣萬安擬祭防京華城案弊端措施 劉世芳：合規不反對

兩岸同性伴侶可在台登記 劉世芳：依兩岸人民條例規定

國土法上路時間不讓 劉世芳劍指4藍營執政縣市

相關新聞

國際金價高點震盪 這個指標是本周關鍵

國際金價近日一路飆升，目前繼續上漲到每盎司2684.7美元，值得注意的是相較於日前，金價的漲幅已收斂，但另一個引人矚目之...

碳費審議10月初召開 環團：方案背離初衷 減碳目標難逃空話命運

環境部將於10月7日召開碳費審議委員會，綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、環境權保障基金會等環團今聲明，碳費費率應符合減...

政院通過淨零建築轉型推動策略 25年將修訂強制法規

行政院會26日通過「淨零建築轉型推動策略」，內政部指出，在地方興建社會住宅，預定自2025年7月1日起達能效1級以上，至...

公有建築帶頭減碳！內政部爭取明後年10.5億元擴大補助

為落實2050年淨零碳排，內政部26日在行政院會報告「淨零建築轉型推動策略」，維持「公有既有建築」帶頭先行，已向行政院爭...

國發會：今年公共建設達成率9成5目標可實現

國發會於今舉行委員會議，就整體公共建設計畫截至8月底之執行情形提出報告，今年整體公共建設計畫截至8月底，經費達成率近5成...

國發會：113年公建經費達成率95%可望達標

國發會今天舉行委員會議，並報告公建執行進度，截至8月底，113年整體公共建設計畫經費達成率近54%，創下近17年同期次高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。