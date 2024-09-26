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政院通過淨零建築轉型推動策略 25年將修訂強制法規

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院今日召開院會。（余弦妙攝）
行政院今日召開院會。（余弦妙攝）

行政院會26日通過「淨零建築轉型推動策略」，內政部指出，在地方興建社會住宅，預定自2025年7月1日起達能效1級以上，至今年底，12萬戶社會住宅每年可減碳約4.74萬噸；至2032年底，社會住宅累計可達25萬戶，每年可減碳約11.23萬噸；至民間新建建築部分，則需盡速修訂法規強制實施，以落實2050淨零排放的國家政策。

內政部長劉世芳表示，2050淨零排放是國際趨勢，也是我國重要政策，目前「氣候變遷因應法」已納入2050年淨零排放目標，內政部將持續完成建築部門2050淨零排放路徑及相關措施，後續也會與各部依循淨零建築路徑圖，共同積極推動建築節能減碳相關措施。

劉世芳指出，在新建建築上，內政部已函頒要求各類公有建築分年分階段達到建築能效1級或近零碳建築（1+級），預計至2026年，公有新建建築物可全面達建築能效1級或近零碳建築（1+級）；另於社會住宅部分，規定所有社會住宅均需取得綠建築標章，而國家住都中心興建的社會住宅，已提前自去2023年起帶頭率先全面導入建築能效1級以上的規劃設計。

此外，在地方興建社會住宅，預定自2025年7月1日起達能效1級以上，至2024年底，12萬戶社會住宅每年可減碳約4.74萬噸；至2032年底，社會住宅累計可達25萬戶，每年可減碳約11.23萬噸；至民間新建建築部分，則需盡速修訂法規強制實施，以落實2050淨零排放的國家政策。

劉世芳強調，既有建築部分，因數量龐大，且牽涉民眾權益，對於民間既有建築應先採鼓勵及獎補助方式推動，公有既有建築則應帶頭進行能效改善，今年內政部已透過前瞻基礎建設計畫經費，補助中央及地方政府辦理公有既有建築物改善能效及建置再生能源及儲能系統，共補助20案地方政府及15案中央政府既有建築改善，預估每年可節電2,300萬度，減碳量達到9,660噸，由於減碳效益顯著，且對於公有既有建築節能改善具示範效果，行政院已核定2025-2026年度「淨零建築轉型發展推動計畫」，由內政部擴大補助規模，加大既有建築能效改善推動力道，加速淨零建築轉型。

劉世芳補充，淨零建築轉型仍有許多挑戰，未來將加強與各界溝通，透過公民參與及社會對話，滾動檢討路徑藍圖，加速推動建築淨零轉型。

內政部 減碳 社會住宅

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