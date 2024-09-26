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國發會：113年公建經費達成率95%可望達標

中央社／ 台北26日電
國發會主委劉鏡清。圖／聯合報系資料照片
國發會主委劉鏡清。圖／聯合報系資料照片

國發會今天舉行委員會議，並報告公建執行進度，截至8月底，113年整體公共建設計畫經費達成率近54%，創下近17年同期次高，依往例年底大量結案款項支付後，今年95%的經費達成率目標應可實現。

國發會今天發布新聞稿，說明整體公共建設計畫執行情形，今年已完成多項交通、水利、文化建設，例如高雄輕軌全環線通車營運，可與紅橘線串聯，增加大眾運輸系統可及性及服務範圍；國道1號增設銜接台74線系統交流道通車，有效轉移鄰近交流道車流，優化地區交通運轉效能；翡翠原水管通水啟用，解決風災後原水濁度升高的民生供水問題。

此外，桃園市立兒童美術館啟用，提供學校及親子家庭親身參與藝文活動；苗栗火車頭園區竣工將可保存珍貴鐵道文物，並讓民眾參觀瞭解鐵道發展的相關人文歷史。

國發會主委劉鏡清表示，年底前，還有台鐵鳳鳴臨時站、桃園會展中心、北台灣郵件作業中心及訓練中心、故宮北部行政大樓及圖書館新建工程等陸續完工啟用，希望各部會在今年最後一季加速推動，展現更亮眼的執行績效，確保重大建設能如期如質完成。

劉鏡清指出，政府推動公共建設可以發揮擴大內需、穩定經濟成長、提升國民生活品質的效果。

劉鏡清提醒，為了因應全球氣候變遷衝擊及實現台灣淨零轉型目標，各部會在規劃未來各項建設計畫時，應強化極端氣候的調適能力，並將淨零排放目標納入考量，以帶動國家朝永續發展方向持續邁進。

劉鏡清 國發會 故宮 鐵道

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