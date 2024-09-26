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國際金價高點震盪 這個指標是本周關鍵

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國際金價還會繼續走高嗎？可觀察本周五的美國的PCE報告。（路透）
國際金價還會繼續走高嗎？可觀察本周五的美國的PCE報告。（路透）

國際金價近日一路飆升，目前繼續上漲到每盎司2684.7美元，值得注意的是相較於日前，金價的漲幅已收斂，但另一個引人矚目之處在於，一般而言，美元與美債殖利率走高不利金價，金價昨日卻出現和美元跟美國公債殖利率同步走高的情況，專家分析最主要和大陸人民銀行（央行）刺激政策持續發酵有關。

而另外一個成為影響國際金價走勢的變數，就是本周五的美國的PCE（個人消費支出）報告。PCE報告的影響力很大,，美國公債殖利率的走勢，也要看其臉色。另外由於觀望PCE報告的結果，也使得25日美股的買盤收斂。

一家大型金控內部的評估報告指出，美國財政部標售700億美元的美國5年期公債，加上Oracle等五家公司投入投資等級債的發行，使債券籌碼上升，但另一方面，季底美元資金比較緊俏，且投資人觀望周五PCE報告以評估聯準會（Fed）後續利率政策路徑，使美債追價意願有限，才造成美國債券殖利率反彈至3.78%。

至於美股的影響，這家大型金控也分析，除了Fed降息後以及人行刺激政策的效應鈍化，和時序逐漸接近季底，美股面臨季底再平衡（rebalance）的賣壓之外，市場等待周五PCE報告提供聯準會貨幣政策後續指引，是另外一個影響美股的重要原因，亦令買盤暫時縮手。

殖利率 美國公債 金價

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