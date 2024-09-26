大亞集團獲「2024外資精選台灣100強」

大亞（1609）在最新公布的「2024外資精選台灣100強」Taiwan FINI 100 Award的獎項中，憑藉在「市場面」、「基本面」、「永續面」及以外國法人投資喜好等多方面的表現，獲年度外資精選台灣百強的殊榮。

大亞致力於成為能源串接的領導品牌，從能源的產生、傳輸、轉換、儲存到管理提供全方位的解決方案、擘劃完整的能源鏈布局。大亞集團董事長沈尚弘更提出「Emerging」、「Energy」和「ESG」的 3E 核心策略，不僅專注於技術創新與市場拓展，更強調永續發展理念，期許持續對社會發揮正面影響力。

在「永續面」，大亞設置永續發展委員會，對經濟、環境、人群與人權等構面進行監督與管理，以實現永續經營目標。在氣候行動方面，大亞於2023年擬定減碳藍圖，積極響應《巴黎協議》1.5℃的溫控目標；大亞集團以2021年為基準年，設定於2050年達到範疇一&二淨零排放的目標。大亞將透過使用再生能源、設備汰舊換新、燃油車逐步汰換為油電/電動車等減碳措施，降低溫室氣體排放量，以達到1.5℃的溫控目標。而在永續供應鏈方面，大亞於2023年開始進行供應鏈ESG風險鑑別、供應鏈碳管理，並透過供應商大會與教育訓練向供應商傳達永續理念，期望價值鏈上下游攜手共創永續未來。

在再生能源事業範疇，大亞推動再生能源及儲能案場建設。目前大亞旗下太陽能電廠總容量達到212MW，儲能系統容量達36.3MW，將持續提升再生能源發電量並穩定能源供應，在強化電網安全的同時協助客戶與社會實現淨零排放。

「2024外資精選台灣100強」由台灣董事學會與企業發展研究中心（CDRC）共同評選，依據模擬全球機構法人的投資方法，從市值超過5億美元的企業中進行四層評比。評選過程中，首先根據外資過去一年持股率增加排序前200家企業，接著選出連續三年獲利的174家企業，再排除公司治理評鑑後20%的企業後，精選出142家，最終再根據過去一年外資持股市值增長進行排名，形成2024外資精選台灣百強（Taiwan FINI 100）的最終榜單。