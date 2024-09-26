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大數據 美國、印度、巴西股市歷年10月表現佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近十年每年10月全球主要股市平均月漲幅表現。（資料來源：CMoney）
近十年每年10月全球主要股市平均月漲幅表現。（資料來源：CMoney）

時序即將進入10月，根據群益投信統計資料顯示，近十年每年10月全球主要股市平均表現，美股道瓊指數以2.3%表現最佳，巴西2.23%居次，其他依序為日本2.2%、印度1.92%、S&P 500指數1.58%、NASDAQ指數1.38%、費城半導體指數1.38%、印尼1.37%、菲律賓1.36%、深圳綜合1.17%，整體而言，美股印度巴西表現佳。

群益投信表示，美股有總統大選行情加持，而印巴雙星股市各擁利基，印度經濟成長與消費旺季到，巴西則是歷史經驗顯示降息後股市漲勢財政啟動，中長期來看都具投資優勢，建議投資人可利用基金定期定額的方式，留意相關基金投資契機。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度在新興國家中的政策穩定性較高、經濟成長潛力可期，因此外資幾乎年年淨買超印度股市，今年來更因流動性較充裕、央行決策較穩健，成為外資獨鐘的市場，而印度本土投信資金也持續回流，資金動能強勁。印度經濟仍相當堅韌，核心通膨受控，且企業財報表現目前整體小幅優於預期，未來兩年之獲利成長率亦可望維持雙位數增長，同時印度官方所推動之產經政策也持續進行中，也可望為經濟與產業發展續添動能，皆有利於股市表現延續。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，聯準會降息的經濟背景與1995、2019年相似，預防性降息機率高，而統計過去非衰退式降息，後市仍有利股市上漲，故在現階段美國經濟保有韌性、轉著陸機會提升與企業維持上調的情況下，對於美股後市仍不看淡，惟短線仍需考量美國總統大選選前波動干擾，因此建議投資人不妨採產業多元配置來因應，包括基本面與成長性兼具的大型科技成長股、降息受惠族群如金融、工業醫療保健等皆可持續關注。

印度 巴西 美國經濟 美股 群益 降息

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