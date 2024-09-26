台灣百強頒獎／台企轉型3.0 須實現彎道超車

台灣董事學會昨舉辦「二○二四外資精選台灣百強頒獎典禮暨外資論壇」，表揚台企在國際資本市場的競爭力與能見度，董事學會發起人蔡鴻青指出，台企正處於世代、行業及資金三重轉型的轉型三點○階段，就「世代」而言，從第一代創業家到第三代家族企業共治時代；就「行業」來說，已從傳產進化至AI算力時代；就「資金」觀察，自一九九一年開放外資以來，從早期的散戶主力進入被動ETF基金的主流時代。由此可看出台灣企業正面臨多重挑戰。

全球砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋董事長陳進財受邀擔任致詞貴賓，他說，面對地緣政治變局和各種新挑戰，期待台企的全球資本競爭力能進一步提升，迎接更大發展契機。

證交所董事長林修銘則說，外資精選台灣百強（TAIwan FINI 100）企業市值占整體市場百分之四十六，為其他企業學習榜樣。雖然外資持股比率已達百分之四十一點五，但僅投資台灣百分之五企業，顯示外資仍積極尋求潛力的績優股。

蔡鴻青表示，台企當前的首要任務就是實現彎道超車。台灣有許多優秀公司、中堅企業需要繼續發揚光大。此次入榜行業中，主要分為科技、傳產、地產、消費品和醫療保健五大類。其中科技行業最多，高達七十一家；傳產有十九家；消費品有七家；地產有兩家；醫療保健則僅一家。台灣一百強前十名得獎企業也為大家耳熟能詳，包括台積電、欣興電子、廣達、華碩、日月光、群聯、國巨、嘉澤端子、華城電機、奇鋐科技。