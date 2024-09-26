亞銀示警：集中AI、地緣風險 威脅台出口

亞洲開發銀行（ADB）指出，在出口表現強勁的帶動下，台灣上半年經濟成長百分之五點八，因而大幅上調全年成長率預估○點五個百分點到百分之三點五，但ADB也示警，台灣的出口成長集中於人工智慧（AI）相關產品，加上地緣政治風險，將對出口及成長造成下行風險。

亞銀對台灣今年經濟成長率的預測、以及上調幅度，都稱冠昔稱「亞洲四小龍」的四個經濟體。香港今年成長率預測維持在百分之二點八，南韓獲調高○點三個百分點到百分之二點五，新加坡獲上修○點二個百分點至百分之二點六。

亞銀說，台灣上半年國內生產毛額（GDP）成長百分之五點八，高於去年上半年的萎縮百分之一。在出口帶動下台灣第一季成長百分之六點六，但第二季放緩至百分之五點一，因為民間消費減緩，加上強勁投資刺激進口成長速度比出口快，導致淨出口收縮。

亞銀指出，作為出口表現領先指標的出口訂單在六月下滑了百分之五點五，顯示台灣今年下半年出口成長可能稍微放緩，明年出口成長將因今年的比較基期較高，而持續減慢。

亞銀也警告，台灣出口成長集中於AI相關產品，加上地緣政治風險，對成長造成下行風險。儘管AI的榮景正在推動成長，但身為出口主幹的其他電子產品卻瞠乎其後。因此，若是對中國大陸的出口持續疲軟、地緣政治緊張導致全球貿易中斷，或是中東更廣泛的衝突造成油價和通膨上升，將威脅台灣的出口榮景。