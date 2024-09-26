聽新聞
0:00 / 0:00

亞銀示警：集中AI、地緣風險 威脅台出口

聯合報／ 編譯林聰毅／綜合報導
ADB示警，台灣的出口成長集中於人工智慧相關產品，加上地緣政治風險，將對出口及成長造成下行風險。聯合報系資料照
ADB示警，台灣的出口成長集中於人工智慧相關產品，加上地緣政治風險，將對出口及成長造成下行風險。聯合報系資料照

亞洲開發銀行（ADB）指出，在出口表現強勁的帶動下，台灣上半年經濟成長百分之五點八，因而大幅上調全年成長率預估○點五個百分點到百分之三點五，但ADB也示警，台灣的出口成長集中於人工智慧（AI）相關產品，加上地緣政治風險，將對出口及成長造成下行風險。

亞銀對台灣今年經濟成長率的預測、以及上調幅度，都稱冠昔稱「亞洲四小龍」的四個經濟體。香港今年成長率預測維持在百分之二點八，南韓獲調高○點三個百分點到百分之二點五，新加坡獲上修○點二個百分點至百分之二點六。

亞銀說，台灣上半年國內生產毛額（GDP）成長百分之五點八，高於去年上半年的萎縮百分之一。在出口帶動下台灣第一季成長百分之六點六，但第二季放緩至百分之五點一，因為民間消費減緩，加上強勁投資刺激進口成長速度比出口快，導致淨出口收縮。

亞銀指出，作為出口表現領先指標的出口訂單在六月下滑了百分之五點五，顯示台灣今年下半年出口成長可能稍微放緩，明年出口成長將因今年的比較基期較高，而持續減慢。

亞銀也警告，台灣出口成長集中於AI相關產品，加上地緣政治風險，對成長造成下行風險。儘管AI的榮景正在推動成長，但身為出口主幹的其他電子產品卻瞠乎其後。因此，若是對中國大陸的出口持續疲軟、地緣政治緊張導致全球貿易中斷，或是中東更廣泛的衝突造成油價和通膨上升，將威脅台灣的出口榮景。

延伸閱讀

因應醫療通膨的3大面向 碎片化醫療險成創新趨勢

氣候通膨 中秋烤肉食材10年漲4成

中東設晶圓廠 四大挑戰

台銀：真主黨以色列衝突若加劇 金價挑戰2650美元

相關新聞

亞銀示警：集中AI、地緣風險 威脅台出口

亞洲開發銀行（ADB）指出，在出口表現強勁的帶動下，台灣上半年經濟成長百分之五點八，因而大幅上調全年成長率預估○點五個百...

電價擬漲 民生不調 產業15％以內

經濟部電價費率審議會即將舉行，根據台電預擬版本，產業電價平均漲幅以百分之十五為上限，其中半導體及資料中心等用電大戶漲幅可...

台灣百強頒獎／台企轉型3.0 須實現彎道超車

台灣董事學會昨舉辦「二○二四外資精選台灣百強頒獎典禮暨外資論壇」，表揚台企在國際資本市場的競爭力與能見度，董事學會發起人...

碳交所攜手跨部會啟動國內減量額度交易平台 揭開我國綠色轉型序幕

為達成台灣2050淨零排放目標，激勵企業加速減碳，臺灣碳權交易所與臺灣證券交易所將於10月2日(周三)假高雄台鋁晶綺盛宴...

零售、餐飲營收成長動能不足？經濟部估全年仍可正成長

經濟部今天發布8月批發零售及餐飲業營業額統計，批發業營業成長9.1％，但零售業與餐飲業卻是低度成長，年增率分別為1.1％...

台灣董事學會公布外資精選100 蔡鴻青：台灣迎AI順風轉型3.0

台灣董事學會今日舉辦「2024外資精選台灣百強頒獎典禮暨外資論壇」，表揚台企在國際資本市場的競爭力與能見度，董事學會發起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。