電價擬漲 民生不調 產業15％以內

經濟部電價費率審議會即將舉行，根據台電預擬版本，產業電價平均漲幅以百分之十五為上限，其中半導體及資料中心等用電大戶漲幅可能超過百分之十五，但景氣不佳、用電量衰退的產業電價漲幅減半，至於民生電價則凍漲。

新電價方案上路時間預計將銜接工業用戶夏月電價截止日後，最快十月十六日起實施。九月工作日只剩明天與下周一，會議傾向下周一（卅日）召開，電價調漲方案最終由審議會決定，由於審議會現在非官方代表已逾半數，官員坦言，審議會看法更難掌握，台電提出的方案經審議會討論後，不能排除調幅會調整。

行政院長卓榮泰日前表態，民生電價不調漲，因此台電內部版本以民生電價不漲為優先原則，不論用電級距為何一律凍漲，平均住宅電價維持每度二點七七元。

台電今年前七月售電成本每度三點七一一七元，加上合理利潤百分之三至百分之五，經濟部標定的平均電價約為三點九元，今年四月後的工業電價平均每度三點八一元，若產業電價調漲百分之十五，每度漲至四點三八元。

據了解，今年上半年用電量減少百分之五以上的產業，例如自行車、紡織等，電價漲幅將減半至百分之七或百分之七點五。此外，與民生物價相關的產業，包括食品製造業、超市等，會比照民生電價凍漲。

至於一定度數以上的用電大戶，且用電連續兩年成長的產業，漲幅會超過百分之十五，例如資料中心等。

工總：調幅應再低

針對台電提出的電價調整方案，商總理事長許舒博表示，「產業漲、民生不漲」會不會引起物價跟漲，要看針對的企業是外銷還是內需產業，若是外銷產業的電價漲幅較高，對物價影響不大，反之，若是內需產業的電價漲幅高，就一定會帶動物價上漲。

工總理事長潘俊榮接受中央社記者訪問表示，若不得已要調漲電價，工總並不反對，但是電價調幅應稍微再低一點，如果調整太高，傳統產業現在面臨景氣寒冬，成本和負擔會增加，電價應漸進調整，並有合理的調整範圍。