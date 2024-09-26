等不到立院撥補 工業電價傳將大漲15% 估53萬用電大戶受影響

經濟部電價費率審議會即將登場，但因苦等不到立法院通過撥補預算，據了解，台電將在審議會上提出產業用電電價平均調整15%方案，其中半導體及資料中心等用電成長產業調幅將超過15%，用電衰退產業則減半調升，預計53萬戶產業用電大戶受影響，最快於10月15日接續夏月電價調升，或是11月起漲。

據了解，台電的電價調整方案是「民生凍漲、產業調漲」，未來若立法院通過撥補預算，不論是通過2024年追加1,000億元、或2025年撥補1,000億元預算，將全部用來補貼民生用電。調升產業電價可挹注台電收入一年900億元，改善台電財務狀況。

據了解，電價審議會召開日期可能是本周五或下周一，台電提出方案將交由審議會討論及決定，不排除調幅會有調整。

產業用電調漲方案 圖／經濟日報提供

目前台電發電成本仍高於電價，用電成本每度3.9元，平均售電電價為3.45元，其中民生住宅電價現為每度2.77元，工業電價則為3.81元，若經這波產業電價平均調整15%，產業用電電價將來到每度4.38元，超過台電成本，就是要多負擔台電在民生電價虧損。

因立法院推遲預算審查，在等不到撥補預算情況下，台電擬提出工業電價調整15%方案，主要是因為若無政府預算撥補，又不漲電價，台電年底累虧4,800億元，將瀕臨破產邊緣。

相關人士透露，調升產業用電有兩大原因。一是過去三年，台電吸收產業用電合計約4,000億元，希望產業此時能夠回補台電；二是日本產業電價一度5.17元，南韓為4.58元，相較於目前我國的3.81元，調漲產業電價仍有空間，調升後仍可維持競爭力。

產業電價調幅上，台電規畫，今年上半年和去年同期相較，用電量衰退逾5%的產業包括自行車、汽車零組件、紡織等，將減半調漲；若是連兩年用電成長、且超級大戶，調幅將超過15%，多漲一點，「但不會超過15%太多」。全案估有53萬高壓及特高壓受影響，約占台電用戶數的3.5%。

至於部分與核心消費者物價指數（CPI）直接有關產業，如市場、食品製造、超市等業，則先凍漲，並且將由政府撥補電價。