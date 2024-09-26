台出口仰賴AI 亞銀示警：恐對外銷與前景造成風險
亞洲開發銀行昨（25）日指出，台灣的出口成長集中於AI相關產品，加上地緣政治風險，將對出口及成長造成下行風險。
亞銀在日前上調台灣全年成長率預估0.5個百分點、達3.5%。亞銀指出，台灣上半年國內生產毛額（GDP）成長5.8%，遠優於去年上半年的萎縮1%。在出口帶動下，台灣第1季GDP成長6.6%，但第2季增速放緩至5.1%，因為民間消費減緩，加上強勁投資刺激進口成長速度比出口快，導致淨出口收縮。
整體而言，上半年出口仍是拉動經濟成長的主要動力，淨出口成長19.7%，對經濟成長貢獻2.5個百分點；民間消費成長3.6%，貢獻1.8個百分點 。強勁的出口促使企業提高投資，帶動固定資本形成毛額（GFCF）成長5.1%，為GDP成長貢獻1.3個百分點。
AI相關產品的強勁需求正在推動台灣出口。儘管積體電路等某些電子產品的出口下滑5.6%，但中央處理器（CPU）、電腦周邊設備及資料儲存等AI相關產品的出口躍增109%。對美國出口成長61%，對東協的出口居次，成長22.6%，但對中國大陸的出口則下降2.2%。亞銀預期，台灣今年經濟將成長3.5%。
亞銀說，作為出口表現領先指標的出口訂單6月下滑5.5%，顯示台灣下半年出口成長可能稍微放緩，明年出口成長將因今年的比較基期較高，而持續減慢，且由於實際所得成長疲軟，民間消費應會減緩，明年的GDP成長預估為2.7%。
亞銀也警告，台灣出口成長集中於AI相關產品，加上地緣政治風險，對成長造成下行風險。儘管AI的榮景正在推動成長，其他電子產品卻瞠乎其後。若是對中國大陸的出口持續疲軟、地緣政治緊張導致全球貿易中斷，或是中東衝突造成油價和通膨上升，將威脅台灣的出口榮景。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言