台出口仰賴AI 亞銀示警：恐對外銷與前景造成風險

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
AI示意圖。 路透
AI示意圖。 路透

亞洲開發銀行昨（25）日指出，台灣的出口成長集中於AI相關產品，加上地緣政治風險，將對出口及成長造成下行風險。

亞銀在日前上調台灣全年成長率預估0.5個百分點、達3.5%。亞銀指出，台灣上半年國內生產毛額（GDP）成長5.8%，遠優於去年上半年的萎縮1%。在出口帶動下，台灣第1季GDP成長6.6%，但第2季增速放緩至5.1%，因為民間消費減緩，加上強勁投資刺激進口成長速度比出口快，導致淨出口收縮。

整體而言，上半年出口仍是拉動經濟成長的主要動力，淨出口成長19.7%，對經濟成長貢獻2.5個百分點；民間消費成長3.6%，貢獻1.8個百分點 。強勁的出口促使企業提高投資，帶動固定資本形成毛額（GFCF）成長5.1%，為GDP成長貢獻1.3個百分點。

AI相關產品的強勁需求正在推動台灣出口。儘管積體電路等某些電子產品的出口下滑5.6%，但中央處理器（CPU）、電腦周邊設備及資料儲存等AI相關產品的出口躍增109%。對美國出口成長61%，對東協的出口居次，成長22.6%，但對中國大陸的出口則下降2.2%。亞銀預期，台灣今年經濟將成長3.5%。

亞銀說，作為出口表現領先指標的出口訂單6月下滑5.5%，顯示台灣下半年出口成長可能稍微放緩，明年出口成長將因今年的比較基期較高，而持續減慢，且由於實際所得成長疲軟，民間消費應會減緩，明年的GDP成長預估為2.7%。

亞銀也警告，台灣出口成長集中於AI相關產品，加上地緣政治風險，對成長造成下行風險。儘管AI的榮景正在推動成長，其他電子產品卻瞠乎其後。若是對中國大陸的出口持續疲軟、地緣政治緊張導致全球貿易中斷，或是中東衝突造成油價和通膨上升，將威脅台灣的出口榮景。

AI GDP

延伸閱讀

真主黨遇呼叫器爆炸加劇地緣政治緊張 國際油價收紅

GDP增長5%目標恐落空 投行紛紛下調中國經濟預測

習近平要求抓好經濟工作 完成全年增長目標

日GDP 支撐日銀升息決策

相關新聞

亞銀示警：集中AI、地緣風險 威脅台出口

亞洲開發銀行（ADB）指出，在出口表現強勁的帶動下，台灣上半年經濟成長百分之五點八，因而大幅上調全年成長率預估○點五個百...

電價擬漲 民生不調 產業15％以內

經濟部電價費率審議會即將舉行，根據台電預擬版本，產業電價平均漲幅以百分之十五為上限，其中半導體及資料中心等用電大戶漲幅可...

工業、製造業生產 8月同寫兩位數成長 連六紅

經濟部昨（25）日公布8月工業和製造業生產指數連六紅，皆為雙位數成長。其中受惠於AI商機、消費性電子新品備貨潮帶動等，積...

國內碳權交易衝6,000公噸 10月2日起跑

國內碳權交易將於10月2日起跑。據碳交所國內減量額度交易平台公開資料，已有包括奇美實業、中鋼、台北101等共六個專案，在...

8月批發零售餐飲 歷年同期最旺

內需持續熱絡，經濟部昨（25）日發布8月批發、零售、餐飲營業額，皆創歷年同月新高。不過除批發業外，零售業、餐飲業年增率均...

等不到立院撥補 工業電價傳將大漲15% 估53萬用電大戶受影響

經濟部電價費率審議會即將登場，但因苦等不到立法院通過撥補預算，據了解，台電將在審議會上提出產業用電電價平均調整15%方案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。