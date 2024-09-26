國內碳權交易衝6,000公噸 10月2日起跑

國內碳權交易將於10月2日起跑。據碳交所國內減量額度交易平台公開資料，已有包括奇美實業、中鋼（2002）、台北101等共六個專案，在減量額度平台公告相關交易資料。

上述六專案總計共6,080公噸，每噸交易價格在2,500元到4,000元，除了中鋼的專案要到10月5日完成公開閱覽期程才能交易，10月2日當天可交易的專案至少五案，數量共5,880公噸。

國內碳權交易將開跑 圖／經濟日報提供

根據環境部法規，國內碳權商品賣方必須將相關資料登錄或上傳至指定資訊平台，並於交易平台公開閱覽14日後，才能進行交易。

目前碳交所國內減量額度交易平台公開閱覽資料上，已有漢程客運、中鋼、台北101大樓、奇美實業、漢寶農畜產企業等共六項專案。上架交易量最大的是奇美實業的天然氣替代重油抵換專案，共5,000公噸，每公噸交易金額為2,500元。

漢寶農畜產企業共兩案，其中可再生能源專案上架500公噸、每噸3,000元；第三期汙水場沼氣發電計畫上架250公噸、每噸4,000元。漢程客運電動公車抵換專案上架100公噸、每噸4,000元；台北101大樓停車場採用高效率光源上架30公噸，每噸3,500元；中鋼鋼胚熱進爐節能抵換專案則上架200公噸，每噸4,000元。

臺灣碳權交易所總經理田建中稍早表示，目前環境部所核可的自願減量方法論有100多項，經過環境部核可取得自願減量額度，即可在碳交所交易。

就法定功用上，政府開徵碳費後，業者可以透過購買自願減量額度繳交碳費；另外則是做為環評的增量抵換。

據了解，由於碳費尚未開徵，業者的擴廠大多還須一段時間，因此對買方來說，目前並沒有迫切性；至於賣方初期也大多以探測市場水溫為主。