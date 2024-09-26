環部三策略 因應歐盟CBAM

環境部昨（25）日召開碳費三子法說明會，在會上主動分享未來將與經濟部攜手合作因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）關鍵三大策略，包括強化碳盤查與查驗、實施碳定價、降低產品碳排。

為了詳細說明碳費制度三項子法配套，環境部準備九場說明會，甚至將加開第十場，希望能充分讓業界了解目前碳費制度。環境部氣候變遷署長蔡玲儀強調，我國碳費可以扣抵CBAM，依照歐盟CBAM憑證扣減規則，產品在歐盟有免費排放額，且產品在生產國已實際支付碳價，也就是碳稅、碳費、總量管制碳交易（ETS）者，可提出證明後扣除。不過歐盟扣減調整計算方式尚未公布，粗估要等到明年中。

歐盟為台灣第四大出口市場，依出口資料顯示，我國輸歐屬CBAM列管產品共179項，主要為鋼鐵、鋁及其製品，例如鋼鐵材料、扣件（螺釘與螺栓）。

蔡玲儀指出，現在仍在過渡期，要到2026年起才會正式開始，也就是2027年起繳納2026年進口產品中所含碳排放量相對應的CBAM憑證，我國是在2026年繳納2025年排放量的碳費，時程上一定趕得上。

雖扣減方式尚未公布，但環境部與經濟部積極討論因應CBAM關鍵策略。