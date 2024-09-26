工業電價傳調漲 工商界：調幅太高

經濟日報／ 本報綜合報導

台電擬調漲工業電價15%，工商團體大老直呼太不合理。工總理事長潘俊榮表示，工總不反對調漲電價，但一次調漲15%實在太高；三三會理事長林伯豐則認為，電價再漲，各行各業都會吃不消，也將影響民生，連帶推升物價；科技業則認為，穩定供電才是關鍵。

潘俊榮認為，若台電非不得已必須調漲電價，工總並不反對，但是不應一下子漲太高，應該壓低調幅，傳統產業目前本就面臨景氣寒冬，若一下子大幅調漲電價，將增加成本及負擔，各企業一定吃不消，呼籲電價應漸進調整，並有合理調整範圍。

林伯豐認為，電價一漲再漲，影響台灣工業發展，他重申綠電與核電應並存發展，才能穩定民生和產業用電，如果只發展綠電，卻將核電排除在外，就算仰賴政府補助及漲價都無濟於事，電價還是會繼續漲，台灣工業也無法好好發展。

他指出，現在發展中的電子業和人工智慧（AI）等用電量極大，若再調漲電價，各行各業都會吃不消，電價調漲也會影響民生用品，連帶推升物價，造成通膨，不利人民及國家發展，呼籲政府應以國家前途為優先考量。另外，台電規劃超級用電大戶、半導體與資料中心將漲價逾15%，晶圓代工龍頭台積電（2330），以及電子代工一哥鴻海昨日都未回應。聯電則表示，尊重政府政策；規劃在台灣營運大型AI資料中心的正崴也說，政府的政策都會遵循。

不具名科技業高層指出，雖然電價上揚多少增加生產成本，但電價上漲不是業界最關注的議題，政府是否能穩定的供電，才是關鍵所在。

科技大廠已陸續投入再生能源。聯電再生能源使用占比在2023年達11.1%，並於台灣簽訂裝置容量達181MW（百萬瓦）的再生能源採購合約，已自今年起供電。（記者謝柏宏、李孟珊、尹慧中、蕭君暉）

供電 再生能源 電價

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