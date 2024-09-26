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8月批發零售餐飲 歷年同期最旺

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

內需持續熱絡，經濟部昨（25）日發布8月批發、零售、餐飲營業額，皆創歷年同月新高。不過除批發業外，零售業餐飲業年增率均在1%至2%左右，增幅相對收斂。

批發、零售、餐飲營業額主要反映內需，在全球商品貿易動能穩步回升下，加上父親節、情人節等節慶商機助攻，三業別營業額都寫下最強8月。

經濟部統計，批發業8月營業額為1兆880億元，年增9.1%，主要受惠全球商品貿易動能穩步回升，新興科技應用持續擴散，手機新品備貨效應等。累計前八月批發業營業額為8兆4,522億元、年增10.2%。

零售業8月營業額為3,901億元，年增1.1%，主因節慶商機挹注，加以業者結合奧運話題積極促銷帶動。累計前八月零售業營業額為3兆1,670億元、年增3%。

餐飲業8月營業額為890億元，年增1.8%，也因受惠節慶聚餐等。累計今年前八月餐飲業營業額為6,896億元、年增3.6%。

展望9月，經濟部說，批發業受惠新興科技應用，國際品牌新機鋪貨效應，預期營業額年增率將續呈增勢；零售業適逢中秋節送禮及烤肉商機、百貨周年慶檔期，加以消費性電子新品上市誘發換機需求，營業額也可望持續成長；餐飲業因暑假結束，聚會用餐頻率降溫，預期營業額將下滑。

經濟部 零售業 餐飲業

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