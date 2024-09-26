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工業、製造業生產 8月同寫兩位數成長 連六紅

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
製造業示意圖。 路透
製造業示意圖。 路透

經濟部昨（25）日公布8月工業和製造業生產指數連六紅，皆為雙位數成長。其中受惠於AI商機、消費性電子新品備貨潮帶動等，積體電路、電腦電子光學製品業的生產指數都創歷年單月新高。

統計處副處長黃偉傑分析，製造業成長動能集中於高科技產品，雖下半年迎來消費性電子新品推出，但仍要觀察產品的後續買氣，是否能推升第二波鋪貨動能，預估9月製造業生產指數年增10.2%至年增14.7%，第3季製造業生產指數年增率估落在12.6%至14.1%。

近一年工業生產指數與年增率 圖／經濟日報提供
近一年工業生產指數與年增率 圖／經濟日報提供

經濟部統計處昨日公布8月工業生產指數103.27，年增13.42%；製造業生產指數102.88，為2022年4月以來新高，年增14.07%。兩項指數都是連六紅。

經濟部原本預估8月製造業生產指數年增率落在4.2%至8.6%，實際結果年增達14.07%，優於預期，黃偉傑指出，主因去年高基期，預估較為保守，加上來自伺服器與半導體需求的成長力道持續。

從行業別觀察，8月電子零組件業生產指數107.67，為歷年同期新高，年增22.24%。

其中積體電路業受惠高效能運算與AI應用需求強勁，拉抬指數上升至117.57，寫下新紀錄，年增二成八，呈現高度成長。

同樣在AI商機挹注下，8月電腦電子產品及光學製品業生產指數達173，這是自7月寫新高以後，再次刷新紀錄，且年增幅高達42.56%，更是2011年9月以來最大增幅。

黃偉傑分析，電腦電子產品及光學製品業主要是在伺服器、行動裝置鏡頭等需求暢旺支撐下，帶動指數連續兩個月攻頂。

傳統產業方面，8月除機械設備業正成長外，基本金屬、化學材料及肥料、汽車及其零件業都呈現衰退。其中化學材料及肥料由紅翻黑，年減4.51%，主因鋼市需求疲軟，加以國內石化廠商產線歲修等，整體而言，傳產景氣仍較為觀望保守。

8月機械設備業維持正成長，年增3.89%，為連五紅，黃偉傑表示，雖傳統工具機景氣尚未恢復動能，但是高科技產業投資動能明確，主要受惠於半導體產能持續開出，帶動下游設備投資成長。

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工業生產指數 製造業

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