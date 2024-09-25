碳交所攜手跨部會啟動國內減量額度交易平台 揭開我國綠色轉型序幕

為達成台灣2050淨零排放目標，激勵企業加速減碳，臺灣碳權交易所與臺灣證券交易所將於10月2日(周三)假高雄台鋁晶綺盛宴會館共同舉辦「國內減量額度交易平台啟動暨企業分享會」，並由國發會、環境部、金管會、經濟部及高雄市政府等跨部會指導，誠摯歡迎關心我國淨零發展的各界先進共襄盛舉。

隨著台灣碳有價時代正式上路，碳交易已成為推動產業減量，幫助我國邁向綠色經濟轉型的關鍵契機。這次特別規劃「淨零公車，低碳前行」、「平台啟動，助力轉型」、「減碳示範，創新引領」三大活動亮點，以展示我國在減碳行動及淨零轉型方面的創新與決心。

活動當日將由各部會長官搭乘漢程客運「啟動淨零2024低碳前行」及高雄客運「低碳台灣2050淨零轉型」的淨零電動公車抵達會場，為啟動國內碳交易市場拉開序幕，此舉不僅象徵政府對低碳行動的承諾，更代表產業對2050淨零目標的積極響應。

該次活動重頭戲為國內減量額度交易平台的啟動儀式，臺灣碳權交易所身為官方唯一委託指定的減量額度交易市場運營者，將成為企業邁向零碳生態圈的重要推手，為台灣創造綠色經濟與可持續發展奠定基礎。透過跨部會合力啟動，更標誌著全國攜手推動減量行動的決心與協作，共同開啟碳交易新時代。

除了環境部介紹自願減量專案制度說明，碳交所亦將針對平台運作進行分享，同時現場將邀請台北101、經濟部水利署、中鋼公司、漢程客運、漢寶農畜產等企業標竿分享減量專案的實務經驗，提供具體減碳行為操作範本，促進經驗交流及合作，並安排新創永續企業展攤，聚焦低碳循環經濟及數位轉型經濟，展示前沿循環再生技術與數據科技應用，提供企業多元解決方案，助力其加速邁向永續經營的目標。

誠摯歡迎對淨零碳排、碳權交易有興趣之夥伴踴躍參與，碳交所期待藉由這次平台啟動儀式及業界交流分享的機會，深化產業鏈協同合作，促成具體且可行的減碳行動，為我國邁向淨零轉型目標提供有力支持。

報名連結：https://www.accupass.com/event/2408200840101315446642

(因場地空間有限，本次活動採審核制，報名以優先者為主。敬請儘速報名，以免向隅。)