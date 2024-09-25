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零售、餐飲營收成長動能不足？經濟部估全年仍可正成長

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部評估今年全年零售及餐飲營業額可維持正成長。記者陳儷方／攝影
經濟部評估今年全年零售及餐飲營業額可維持正成長。記者陳儷方／攝影

經濟部今天發布8月批發零售及餐飲業營業額統計，批發業營業成長9.1％，但零售業與餐飲業卻是低度成長，年增率分別為1.1％及1.8％，經濟部預期零售業及餐飲業營業額，全年仍可維持正成長。

8月批發業營業額1兆880億元，年增9.1％，經濟部表示，批發業中營業額占比4成4的機械器具業，大幅成長19.6％，這是因為全球商品貿易動能穩步回升，新興科技應用持續擴散，手機新品備貨效應，以及部分傳產貨品庫存回補需求延續的挹注。

8月零售業營業額3901億元，年成長1.1％，其中綜合商品零售業營業額1323億元，年增4.2％，表現優於其他行業別，主要是因為部分百貨週年慶提前展開、中元節商機挹注。

8月餐飲業營業額890億元，年增1.8％，受惠於父親節及情人節聚餐貢獻，餐館業及飲料店營收成長均為1.6％，外燴及團膳承包業因旅運需求暢旺，帶動航餐銷售擴增，年增6.5％。

累計1至8月，批發業營業額為8兆4522億元，年成長10.2％，預計9月年增為5％至8％，第3季成長率則為8.9％至9.9％。

同受高基期因素影響的零售業及餐飲業，累計前8月營業額分別為3兆1670億元及6896億元，雙雙創下歷年同期新高，年成長率分別為3％及3.6％，經濟部認為零售與餐飲業成長動能仍在，全年仍可維持正成長。

營收 經濟部 零售業 餐飲業

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