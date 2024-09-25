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電價擬漲 產業電價漲幅平均15％為上限 10月中旬實施

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電虧損仍大，擬10月中旬調漲產業電價。圖／聯合報系資料照片
台電虧損仍大，擬10月中旬調漲產業電價。圖／聯合報系資料照片

電價審議會即將召開，根據台電預擬版本，產業電價平均漲幅以15％為上限，其中，資料中心等用電大戶漲幅可能更高一些，景氣不佳、用電量衰退的產業，電價漲幅減半，至於民生電價則凍漲，實施時間預計將銜接工業用戶夏月電價截止日後，自10月16日起實施。9月工作日只剩明天與下周一，電價審議會傾向下周一召開，電價調漲方案最終由審議會決定。

由於行政院長卓榮泰已多次表示，民生電價不調漲，設法不增加大家負擔，因此台電內部版本以民生電價不漲為優先原則，不論用電級距為何，一律凍漲，平均住宅電價維持每度2.77元。

產業電價調產幅度以15％為上限，內部評估調漲1個百分點，一年電價收入增加60億元，調漲15％，則台電電費收入可增加900億元，約略相當於現在爭取今年1000億元補貼。若自10月中旬實施，到今年底，適用時間僅2個半月，對今年的貢獻不到2百億元。

今年前7月售電成本每度3.7117元，加上合理利潤3％至5％，經濟部標定的平均電價約為3.9元，今年4月後工業電價平均每度3.81元，若產業電價調漲15％，則產業用電每度漲至4.38元。

與同樣為能源進口國的韓國相比，台灣現行產業電價與韓國有18％的差距，韓國工業電價4.53元，台灣產業電價即使調漲到4.38元，仍低於韓國電價水準。

據了解，15％的漲幅不會一體適用，根據規畫，今年上半年用電量減少5％以上的產業，漲幅減半至7％或7.5％，但一定度數以上的用電大戶，且用電連續兩年成長的產業，漲幅甚至會高過15％，例如資料中心，以亞洲電價比較角度來看，資料中心電價漲幅可能會高過15％。

電價

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