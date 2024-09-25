蕭美琴出席2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮

台灣董事學會「2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮」下午在台北遠東飯店舉行，副總統蕭美琴出席致詞並與得獎公司代表合影，頒發包括台灣100強、台灣金融10強、中堅潛力獎。台灣董事學會發起人蔡鴻青指出，台灣企業當前的首要任務是如何實現彎道超車。台灣有許多優秀的公司，台灣董事學會深入剖析這些標竿企業的輪廓，分析他們的成長路徑，選出值得外資投資的前百大公司，稱為「FINI100」。

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋董事長暨總裁陳進財受邀擔任致詞貴賓，陳進財表示論壇已經來到第三屆，是國內首座與外資連結的獎項。由於獎項受法人和企業界高度重視，我們今年不僅持續推出外資精選百大榜單和金融十強榜單，還特別擴大頒發中堅潛力獎，表彰更多中堅的好公司。 台灣董事學會「2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮」下午在台北遠東飯店舉行，外資論壇「AI浪頭上，外資眼中的台灣轉型3.0」，由財信傳媒集團董事長謝金河（左起）主持，邀請投信暨投顧公會理事長劉宗聖、保德信投信總經理梅以德、匯豐證券台灣研究主管陳建名。記者曾學仁／攝影 台灣董事學會「2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮」下午在台北遠東飯店舉行，副總統蕭美琴（中）出席致詞並與得獎公司代表合影。記者曾學仁／攝影 台灣董事學會「2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮」下午在台北遠東飯店舉行，外資論壇「AI浪頭上，外資眼中的台灣轉型3.0」，由財信傳媒集團董事長謝金河（左起）主持，邀請投信暨投顧公會理事長劉宗聖、保德信投信總經理梅以德、匯豐證券台灣研究主管陳建名。記者曾學仁／攝影 台灣董事學會「2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮」下午在台北遠東飯店舉行，副總統蕭美琴（中）出席致詞並與得獎公司代表合影。記者曾學仁／攝影