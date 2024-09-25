蕭美琴出席2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台灣董事學會「2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮」下午在台北遠東飯店舉行，副總統蕭美琴（左）出席。記者曾學仁／攝影
台灣董事學會「2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮」下午在台北遠東飯店舉行，副總統蕭美琴（左）出席。記者曾學仁／攝影

台灣董事學會「2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮」下午在台北遠東飯店舉行，副總統蕭美琴出席致詞並與得獎公司代表合影，頒發包括台灣100強、台灣金融10強、中堅潛力獎。台灣董事學會發起人蔡鴻青指出，台灣企業當前的首要任務是如何實現彎道超車。台灣有許多優秀的公司，台灣董事學會深入剖析這些標竿企業的輪廓，分析他們的成長路徑，選出值得外資投資的前百大公司，稱為「FINI100」。

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋董事長暨總裁陳進財受邀擔任致詞貴賓，陳進財表示論壇已經來到第三屆，是國內首座與外資連結的獎項。由於獎項受法人和企業界高度重視，我們今年不僅持續推出外資精選百大榜單和金融十強榜單，還特別擴大頒發中堅潛力獎，表彰更多中堅的好公司。

台灣董事學會「2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮」下午在台北遠東飯店舉行，外資論壇「AI浪頭上，外資眼中的台灣轉型3.0」，由財信傳媒集團董事長謝金河（左起）主持，邀請投信暨投顧公會理事長劉宗聖、保德信投信總經理梅以德、匯豐證券台灣研究主管陳建名。記者曾學仁／攝影
台灣董事學會「2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮」下午在台北遠東飯店舉行，外資論壇「AI浪頭上，外資眼中的台灣轉型3.0」，由財信傳媒集團董事長謝金河（左起）主持，邀請投信暨投顧公會理事長劉宗聖、保德信投信總經理梅以德、匯豐證券台灣研究主管陳建名。記者曾學仁／攝影
台灣董事學會「2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮」下午在台北遠東飯店舉行，副總統蕭美琴（中）出席致詞並與得獎公司代表合影。記者曾學仁／攝影
台灣董事學會「2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮」下午在台北遠東飯店舉行，副總統蕭美琴（中）出席致詞並與得獎公司代表合影。記者曾學仁／攝影
台灣董事學會「2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮」下午在台北遠東飯店舉行，外資論壇「AI浪頭上，外資眼中的台灣轉型3.0」，由財信傳媒集團董事長謝金河（左起）主持，邀請投信暨投顧公會理事長劉宗聖、保德信投信總經理梅以德、匯豐證券台灣研究主管陳建名。記者曾學仁／攝影
台灣董事學會「2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮」下午在台北遠東飯店舉行，外資論壇「AI浪頭上，外資眼中的台灣轉型3.0」，由財信傳媒集團董事長謝金河（左起）主持，邀請投信暨投顧公會理事長劉宗聖、保德信投信總經理梅以德、匯豐證券台灣研究主管陳建名。記者曾學仁／攝影
台灣董事學會「2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮」下午在台北遠東飯店舉行，副總統蕭美琴（中）出席致詞並與得獎公司代表合影。記者曾學仁／攝影
台灣董事學會「2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮」下午在台北遠東飯店舉行，副總統蕭美琴（中）出席致詞並與得獎公司代表合影。記者曾學仁／攝影

外資 蕭美琴

延伸閱讀

副總統永和住處樓下驚傳槍響 警開3槍圍捕逮一嫌

森崴能源獲肯定 入列外資精選台灣百強榜單

蕭美琴現身外資百強頒獎 讚AI為「台灣轉型主要動能」

蕭美琴與慢飛天使擊掌 家長：盼更多資源投入馬術治療

相關新聞

碳交所攜手跨部會啟動國內減量額度交易平台 揭開我國綠色轉型序幕

為達成台灣2050淨零排放目標，激勵企業加速減碳，臺灣碳權交易所與臺灣證券交易所將於10月2日(周三)假高雄台鋁晶綺盛宴...

零售、餐飲營收成長動能不足？經濟部估全年仍可正成長

經濟部今天發布8月批發零售及餐飲業營業額統計，批發業營業成長9.1％，但零售業與餐飲業卻是低度成長，年增率分別為1.1％...

台灣董事學會公布外資精選100 蔡鴻青：台灣迎AI順風轉型3.0

台灣董事學會今日舉辦「2024外資精選台灣百強頒獎典禮暨外資論壇」，表揚台企在國際資本市場的競爭力與能見度，董事學會發起...

電價擬漲 產業電價漲幅平均15%為上限、10月中旬實施

電價審議會即將召開，根據台電預擬版本，產業電價平均漲幅以15％為上限，其中，資料中心等用電大戶漲幅可能更高一些，景氣不佳...

蕭美琴出席2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮

台灣董事學會「2024外資精選台灣100強暨金融10強頒獎典禮」下午在台北遠東飯店舉行，副總統蕭美琴出席致詞並與得獎公司...

台電規畫產業用電將平均調15%、半導體調更高 最快10月15日起漲

電價審議會即將登場，但因苦等不到立法院通過撥補預算，據了解，台電將在審議會上提出產業用電電價平均調整15%方案，其中半導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。