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台電規畫產業用電將平均調15%、半導體調更高 最快10月15日起漲

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
據了解，台電將在審議會上提出產業用電電價平均調整15%方案，其中半導體及資料中心等用電成長產業調幅將超過15%，用電衰退的產業則減半調，預計53萬高壓特高壓用電大戶受影響。示意圖。本報資料照片
據了解，台電將在審議會上提出產業用電電價平均調整15%方案，其中半導體及資料中心等用電成長產業調幅將超過15%，用電衰退的產業則減半調，預計53萬高壓特高壓用電大戶受影響。示意圖。本報資料照片

電價審議會即將登場，但因苦等不到立法院通過撥補預算，據了解，台電將在審議會上提出產業用電電價平均調整15%方案，其中半導體及資料中心等用電成長產業調幅將超過15%，用電衰退的產業則減半調，預計53萬高壓特高壓用電大戶受影響，最快於10月15日接續夏月電價調升，或是11月起漲。

據了解，台電提的電價調整方案是「民生凍漲、產業調漲」，未來若立法院通過撥補預算，不論是通過追加1000億元、或是2025年撥補1000億元，全部用來補貼民生用電。調升產業電價可挹注台電收入，改善台電財務狀況。

據台電規畫，目前台電發電成本仍高於電價，目前用電成本每度3.9元，平均售電電價為3.45元，其中民生住宅電價現為每度2.77元，工業電價則由平均每度來到3.81元，若經這波產業電價調整15%，產業用電每度來到4.38元，等於會超過台電成本，就是要多負擔台電在民生電價虧損。

相關人士透露，主要調升產業用電有兩大原因。一是過去三年，台電吸收產業用電合計約4000億元，希望產業此時能夠回補；二是日本產業電價一度5.17元，南韓是4.58元，相較於目前我國的3.81元，調漲產業電價，仍有調升空間，調升後仍可維持競爭力。

根據台電規畫，若這波產業用平均調漲15%後，約可挹注台電一年900億元收入。

據了解，電價審議會召開日期可能是本周五（27日）或下周一（30日），台電提出方案將交由審議會討論及決定，不排除調幅會有所調整。

半導體 台電 電價

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