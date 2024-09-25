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最新人口推估發布一延再延 國發會：10月中旬後公布

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

有關25日民眾投書國發會人口推估發布日期一延再延一事，國發會下午發布新聞稿提出三點說明。

國發會表示，一、國發會每2年依據最新戶籍人口統計資料，修正我國未來人口推估結果，並分析未來人口結構變遷可能的發展趨勢，供各單位與社會參考。二、為使人口推估結果更臻完善，國發會正進行相關議題研議，期待以更好的方式公告。三、為將相關數字再進行更周延的研析，爰延後公布人口推估結果，並預計於10月中旬提報國發會委員會討論後公布。

前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲25日以「AI都不忍看下去的人口推估 」為題分享觀點，他表示，台灣在2025年勢必邁入超高齡社會，國發會二年一度的人口推估獲得各方重視，但發布日期一延再延，從8月底延至9月底，又延至10月底，不如及早公諸社會，大夥共謀對策，困難的應該不是統計數字，而是能解決問題的方案。

陳冲指出，國發會這份推估至2070的人口動態評析，吸引眾人目光，問題應不是人口推估報告數字本身，步入AI時代，統計推估應該是AI最能突破之點，但數據只是數據，發布後如何應對則是各部會的責任，如何優化生養環境、因應超高齡社會，尤其是充實人力資源方面強化布局，都是大家關心的。

AI 國發會 陳冲

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