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人口推估發布一延再延挨轟 國發會回應了

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會主委劉鏡清。圖／聯合報系資料照片
國發會主委劉鏡清。圖／聯合報系資料照片

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲痛批，國發會要提出的人口推估結果一延再延，國發會則表示，是為了更臻完善，期待以更好方式公告。

陳冲撰文指出，國發會應該在8月底公布的人口推估，先宣布延後到9月底，日前又宣布要延後到10月，「計算方式、模型都無重大更動變異的情形下，為何推估結果要一延再延？難道是行政院真有重大的人口政策有待宣布？足以影響未來人口、出生及死亡的推估？還是初步的分析資料有重大變化可能造成社會不安？」

國發會表示，每2年依據最新戶籍人口統計資料，修正我國未來人口推估結果，並分析未來人口結構變遷可能的發展趨勢，供各單位與社會參考，為使人口推估結果更臻完善，本會正進行相關議題研議，期待以更好的方式公告。

國發會也說為將相關數字再進行更周延的研析，爰延後公布人口推估結果，並預計於10月中旬提報本會委員會討論後公布。

國發會 陳冲

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