碳交所10月2日舉行國內減量額度交易平台啟動儀式

為達成臺灣2050淨零排放之目標，臺灣碳權交易所與臺灣證券交易所將於10月2日在高雄舉辦「國內減量額度交易平台啟動暨企業分享會」，此次特別規劃「淨零公車，低碳前行」、「平台啟動，助力轉型」、「減碳示範，創新引領」三大活動亮點。

碳交所表示，活動當日各部會官員將搭乘漢程客運「啟動淨零2024低碳前行」及高雄客運「低碳臺灣2050淨零轉型」的淨零電動公車抵達會場。本次活動重頭戲為國內減量額度交易平台的啟動儀式，臺灣碳權交易所身為官方唯一委託指定之減量額度交易市場運營者，將成為企業邁向零碳生態圈的重要推手，為臺灣創造綠色經濟與可持續發展奠定基礎。透過跨部會合力啟動，共同開啟碳交易新時代。

除了環境部將說明自願減量專案制度，碳交所也會針對平台運作進行分享，現場並將邀請台北101、經濟部水利署、中鋼公司、漢程客運、漢寶農畜產等企業分享減量專案的實務經驗，提供具體減碳行為操作範本，促進經驗交流及合作，並安排新創永續企業展攤，聚焦低碳循環經濟及數位轉型經濟，展示前沿循環再生技術與數據科技應用，提供企業多元解決方案。