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新品備貨潮效應 8月工業生產指數年增13%連6紅

中央社／ 台北25日電

人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長，以及消費性電子新品備貨需求拉升，經濟部今天公布8月工業生產指數103.27，年增13.42%，8月製造業生產指數為102.88，年增14.07%，皆為連續6個月正成長。

累計今年前8月工業、製造業生產指數分別年增10.98%、11.36%。

經濟部統計處今天公布8月工業與製造業生產指數概況。資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數創歷年同月新高，年增22.24%，其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁，加上消費性電子新品備貨需求拉升，年增28.48%。

受惠AI商機持續擴展，電腦電子產品及光學製品業生產指數創歷年單月新高，年增42.56%，主因為伺服器及相關組件需求暢旺。

工業生產指數 製造業

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