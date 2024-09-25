卓揆：明年編列116億元 推動中小微企業多元振興計畫

行政院長卓榮泰25日出席中華民國工業區廠商聯合總會理監事聯席會議時表示，傳統產業及中小微企業是台灣經濟最穩定的力量之一，明年度政府已編列116億元推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助企業導入軟體應用，推動淨零與數位的雙軸轉型，同時也將輔導產業積極培訓人才，全面提升競爭力。

卓榮泰指出，工業區廠商聯合總會秉持「深耕台灣、走向世界」精神，持續促進台灣廠商在國內、外發展，符合賴總統所提要讓台灣企業「立足台灣，布局全球，行銷全世界」的目標。在大家攜手努力下，也共同打造台灣強韌的經濟體質，今(2024)年8月出口值達436億元。卓榮泰說，政府各相關部會將與工業區廠商聯合總會建立更多溝通管道，聆聽各位意見，成為輔助大家不斷進步、勇往前進的左右手。

卓榮泰表示，傳統產業及中小微企業是台灣經濟最穩定的力量之一，因此政府施政不僅關心最尖端科技的發展，亦持續協助傳統產業及中小微企業推動升級轉型，以及淨零與數位的雙軸轉型，明年度政府已編列116億元推動「中小微企業多元振興發展計畫」，透過挹注大量資金與人力，協助產業訓練人才及建立制度，使台灣經濟獲得全面發展。

此外，為提供產業發展所需的充沛人力與人才，政府在推動「國家人才競爭力躍升方案」中，也提出2028年培育20萬名人工智慧（AI）人才的目標。卓強調，在企業推動雙軸轉型過程中，政府會全力協助解決企業在人才培訓方面所遭遇的困難，不會讓大家獨自承擔，使台灣能夠順利接軌國際潮流。

卓榮泰進一步指出，台灣是科技大國，除奠定半導體及電子製造業領先的優勢，更積極迎向軟體運用的時代，因此他期許在軟體發展逐漸成熟後，應將軟體應用進一步導入至政府公部門，以及包含所有傳統產業與中小微企業在內的產業之中，至於相關所涉及人力訓練、制度養成、資料建立及技術對接等層面，也請經濟部等相關部會予以協助，進一步打造台灣優質的經濟、製造與投資環境。

卓榮泰也感謝最低工資審議委員會在考量勞資和諧及對產業財務負擔衝擊降到最小等因素後，於日前通過每月最低工資為新台幣28,590元，每小時最低工資為190元，並已核定在案，使經濟成長果實能與全民共享，也讓勞工能為所有產業盡心盡力服務。

卓榮泰表示，行政院、勞動部、經濟部未來會持續照顧勞工、發展產業，並促進國家重要政策與產業需求對接，協助國內所有傳統產業及中小微企業全面向上提升，符合賴總統「均衡台灣」的施政目標，達到區域地理、產業發展及政策制定上的均衡，使台灣邁入更公平的社會、更文明的國家。