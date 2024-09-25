竹、彰離岸風電涉鯨豚出沒 承諾加強保育後過環評

環評大會今天審查竹廷離岸風電環評案及大彰化東北離岸風電環差案。環團提到2案場皆可能有鯨豚出沒，呼籲加強保育應變；大彰化更承諾施工期間將鯨豚警戒範圍拉長為750公尺。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第21次會議。審查「竹廷離岸風力發電計畫環境影響說明書」及「大彰化東北離岸風力發電計畫第一次環境影響差異分析報告」。

竹廷離岸風電風場位於新竹縣及新竹市外海，規劃採用浮動式風機，總裝置容量不超過1.2GW。

大彰化東北離岸風電風場位於彰化縣線西鄉及鹿港鎮外海，採三腳式或四腳式管架式基樁基礎，總裝置容量為800MW。本次變更主要是因應風機大型化趨勢，並承諾動承諾採用管架式負壓沉箱基礎，減輕環境影響。

由於2案場都有鯨豚出沒，中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮表示，鯨豚不是只有中華白海豚，當地的露脊鼠海豚同為一級保育物種；噪音會讓海豚聽力衰退或永久性喪失，造成擱淺的機會上升。

曾鉦琮說，根據最新的研究，台灣的寬脊露脊鼠海豚有可能會是特有種，雖然目前還在研究中、尚未有明確證據，但希望開發單位能防範於未然。

另外在大彰化一案中，曾鉦琮特別提到，海保署訂定「友善賞鯨相約守則」，一般鯨豚要保持50公尺友善距離、幼豚更應該拉長至300公尺以上，呼籲開發單位施工打樁應至少保持300公尺以上距離。

海保署更進一步要求開發單位至少應該要有750公尺才足以應變；若以鯨豚游速估算，50公尺距離約1分鐘，「開發單位如何保證來得及應變。」

竹廷開發單位表示，由於採浮動式風機，僅拉海纜上岸時會通過鯨豚出沒區、且作業水深與鯨豚活動仍有距離，評估影響不大；大彰化開發單位表示，原訂定施工應變距離僅50公尺，願意承諾應變距離拉長至少為750公尺。

就竹廷離岸風電案，環評委員建議浮動式基礎應該加強緊急狀態（如繫纜斷線等）應變措施；在大彰化案，環委要求確認施工範圍界定、鯨豚保育等承諾。最後2案均建議補充修正後通過。