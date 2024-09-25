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晚婚、晚生、晚成家！專家：引發房市三大變化

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
張旭嵐表示，晚婚晚生趨勢，將對房市發展形成三大變化。情境示意圖。圖／Ingimage
張旭嵐表示，晚婚晚生趨勢，將對房市發展形成三大變化。情境示意圖。圖／Ingimage

根據內政部公布2023年人口統計資料，全國男女初婚平均年齡雙創新高，男性初婚年齡來到32.9歲、女性則為31歲；全國平均生育年齡同樣來到史上新高，已達32.4歲，相較10年前老了近1歲，顯示全國晚婚、晚生趨勢加劇，已逐步邁入「大齡夫妻、高齡父母」的世代。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現代年輕人至少30歲以上，才選擇結婚生子完成人生大事，主要因為有三高：「高學歷、高壓力、高獨立性」等因素。

張旭嵐指出，現代教育水準提高，許多人選擇先立業再成家，以追求學業和職業發展為首要，同時現代人多重視個人自由和生活品質，尤其女性自主性攀升，不再將結婚生子視為人生必經之路，加上來自於追求職業成就、高房價、高通膨形成的生活與經濟壓力相互作用下，讓人生大事無法按表操課。

張旭嵐表示，晚婚晚生趨勢，將對房市發展形成三大變化，一是「租屋需求增」，單身期延長，單身族先以租代買、租小不租大，帶動租屋熱度及投資族對置產標的的改變。

二、「購屋需求延」，尤其三房以上家庭型住宅的購屋需求恐將延後或降低；三、「購屋小宅化」，單身或小家庭比例上升，對小套房、二房以下等小型住宅需求增，改變市場供需結構。

另外觀察六都男女初婚平均年齡，同步刷下資料史上新高點，其中，雙北市男女初婚與生育年齡，老化程度名列前茅，尤其台北市男性初婚年齡高達34.4歲、女性達32.6歲，平均生育年齡34.3歲，比其他縣市還老了約1歲，高出全國平均值，已達高齡產婦定義。

根據內政部公布2023年人口統計資料，全國男女初婚平均年齡雙創新高，男性初婚年齡來到32.9歲、女性則為31歲；全國平均生育年齡同樣來到史上新高，已達32.4歲，相較10年前老了近1歲，顯示全國晚婚、晚生趨勢加劇，已逐步邁入「大齡夫妻、高齡父母」的世代。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供
根據內政部公布2023年人口統計資料，全國男女初婚平均年齡雙創新高，男性初婚年齡來到32.9歲、女性則為31歲；全國平均生育年齡同樣來到史上新高，已達32.4歲，相較10年前老了近1歲，顯示全國晚婚、晚生趨勢加劇，已逐步邁入「大齡夫妻、高齡父母」的世代。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供

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