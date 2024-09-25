談ESG策略 國泰投信董座張錫：NO ESG、NO Money
國泰投信董事長張錫25日出席台灣女董事協會所舉辦的「2024剛柔並濟大未來」論壇，以「永續淨零之路：ESG策略與關鍵角色的實踐分享」為題分享ESG策略，並強調「NO ESG、NO Money」鼓勵投資人與公司持續往ESG的方向走。
至於該如何落實「NO ESG、NO Money」的理念，張錫指出，首先，從2020至今，這四年來，國泰投信碳排降68%，包括新竹、台中、高雄等分點公司，全部都使用綠電。
其次，主要重點仍放在Buy-side的角度，目前國泰投信所涵蓋的公司幾乎都有做碳盤查，而國泰投信的投資部位大約快兩兆，至於真正主動操作的金額上，扣除美國公債等，基本上大約八千億，因此全部都做碳盤查，每個月計算ESG Score的分數，落實到投資的流程之中。
因此，他表示，想利用Buy-side的力量，不但由自己做起，也讓客戶、投資的公司都能夠去做，放大ESG的效果。
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