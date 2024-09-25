快訊

央行對房市下重手 理事透露「不出手不行」內幕、這情況可望排除

幸運兒是你嗎？買啤酒、零食發票竟爽中千萬 全聯特別獎開在「這門市」

在台大玩極限運動！外國網紅闖機廠禁地、站行駛列車車頂 台鐵喊告

談ESG策略 國泰投信董座張錫：NO ESG、NO Money

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
國泰投信董事長張錫。崔馨方／攝影
國泰投信董事長張錫。崔馨方／攝影

國泰投信董事長張錫25日出席台灣女董事協會所舉辦的「2024剛柔並濟大未來」論壇，以「永續淨零之路：ESG策略與關鍵角色的實踐分享」為題分享ESG策略，並強調「NO ESG、NO Money」鼓勵投資人與公司持續往ESG的方向走。

至於該如何落實「NO ESG、NO Money」的理念，張錫指出，首先，從2020至今，這四年來，國泰投信碳排降68%，包括新竹、台中、高雄等分點公司，全部都使用綠電。

其次，主要重點仍放在Buy-side的角度，目前國泰投信所涵蓋的公司幾乎都有做碳盤查，而國泰投信的投資部位大約快兩兆，至於真正主動操作的金額上，扣除美國公債等，基本上大約八千億，因此全部都做碳盤查，每個月計算ESG Score的分數，落實到投資的流程之中。

因此，他表示，想利用Buy-side的力量，不但由自己做起，也讓客戶、投資的公司都能夠去做，放大ESG的效果。

ESG

延伸閱讀

台灣女董事協會 發布第五部「女性治理白皮書」

高股息投資人請注意！富蘭克林華美00961高股息新兵9/25募集登場

2024 女性治理白皮書出爐：女力領導上市公司創新高

00961「第三代」高股息ETF、月配息、10元發行價！ 老牛分析：ROE作為關鍵指標

相關新聞

50個全球衣飾品牌公開信…籲台灣重視移工權益 勞陣促政府強化

50個全球知名服飾品牌商11日發表公開信給經濟部長郭智輝，籲台灣在聘用移工上確保責任聘僱，台灣勞工陣線今天說，台灣作為全...

打炒房恐殃及「繼承者」 央行理事：可能提排除條款

央行研擬打炒房配套。央行理事、台經院長張建一25日還原理監事會開會現場，已經討論過配套，但當天理事看了相關房地產數據「直...

產業景氣熱絡 全國用電量再創2年高峰、電力景氣指數連四個黃紅燈

台灣綜合研究院今天發布8月EPI電力景氣指數， 受到國內 AI相關產業發展暢旺，國內景氣持續增溫，全國產業用電需求攀升，...

央行對房市下重手 理事透露「不出手不行」內幕、這情況可望排除

央行上周理監事會議再祭出對房市多項信用管制，但恐出現「錯殺無辜」現象，央行總裁楊金龍昨天表示會提配套方案。身兼央行理事的...

8月三大產業營業測驗點齊降 台經院：春天晚到不是不到

台經院今天發布8月景氣動向調查，三大產業全數下跌，其中製造業營業氣候測驗點下滑2.3點，連續三個月下跌，跌幅是近半年最大...

行政院前院長陳冲：AI 都不忍看下去的人口推估

到醫院看診，是先檢查驗血診斷病情？還是先等處方開出後，再決定體檢數據？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。