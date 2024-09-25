50個全球衣飾品牌公開信…籲台灣重視移工權益 勞陣促政府強化

50個全球知名服飾品牌商11日發表公開信給經濟部長郭智輝，籲台灣在聘用移工上確保責任聘僱，台灣勞工陣線今天說，台灣作為全球供應鏈重要一環，政府應強化移工權益保障機制。

美國衣履協會（American Apparel & FootwearAssociation,AAFA）11日於網站刊出文章，50個全球品牌發表公開聲明給郭智輝關切台灣移工權益。

台灣勞工陣線今天發布新聞稿指出，聲明提到部分在台灣工作的移工為了取得工作機會，在母國就必須支付高額的仲介費用，並且在抵達台灣後還需要持續支付相關費用，這些沉重的債務壓力，進而導致他們無法在惡劣的勞動環境中發聲。

聲明指出，部分移工面臨惡劣的工作和生活條件，包括行動自由受限、身分文件被扣押、超時加班，以及因提出申訴、抱怨工作條件差、參與工會活動或集體談判、懷孕或試圖轉換雇主而收到遣返的威脅。

聲明也提出具體改善建議，包含台灣應禁止仲介機構向移工收取費用、保護移工的結社自由、簡化自由轉換雇主流程、強化政府對違法仲介及聘僱單位的處罰機制等。

勞陣指出，聲明提到的這些處境可能已經涉及國際勞工組織（ILO）所提出的強迫勞動相關指標，如未妥善解決，將使台灣面臨強迫勞動風險的指控，並受到國際間制裁。

勞陣表示，台灣作為全球供應鏈的重要一環，企業在全球經濟活動中的影響力不容忽視，面對勞動力不足的挑戰，產業界依然延續壓低勞動條件的老舊模式，對政府施壓，要求擴大移工引進，不僅阻礙產業升級，還加劇低薪問題，更使台灣在國際間頻繁暴露出勞動人權問題，損害台灣形象。

勞陣認為，相對於民間部門的積極行動，經濟部身為「企業與人權國家行動計畫」秘書作業幕僚機關，對於企業盡職調查、供應鏈人權法案都應有更積極態度與作為，而勞動部作為移工聘僱制度的主管機關，也必須主動承擔責任，建立移工公平僱用（Fairrecruitment）精神的立法與制度。

勞陣呼籲，政府應立即啟動三方對話，共同推動制度改革，建立更加公平、合乎人權的勞動環境，不僅將有助於台灣在國際市場上提升競爭力，並彰顯台灣作為人權國家的承諾，推動更具責任感的企業實踐，保障所有勞工的基本權益與勞動尊嚴。