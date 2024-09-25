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打炒房恐殃及「繼承者」 央行理事：可能提排除條款

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
央行研擬打炒房配套。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
央行研擬打炒房配套。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

央行研擬打炒房配套。央行理事、台經院長張建一25日還原理監事會開會現場，已經討論過配套，但當天理事看了相關房地產數據「直搖頭」，也感覺得出楊總裁「滿急的」，因此 Just do it 先做再說，不過也有很多理事提醒「繼承者」可能受到波及。張建一認為，排除條款應不必等一個月，繼承部分未來可能會排除。

央行祭出第七波選擇性信用管制，被稱作史上最重房市管制措施，因首次納入「有房者」不得有寬限期，新增規範自然人名下有房屋者的第一戶購屋貸款不得有寬限期。但是為避免「濫殺無辜」，央行總裁楊金龍24日於立法院備詢時說明，央行都有持續聆聽各方意見，會盡快提出相關的協助措施或排除條款。

對此，張建一今表示，第七波打炒房排除條款應不必等一個月，且繼承部分未來可能會排除。張建一還原會議當日討論現場，許多理事都有提到將名下有房者納管，可能殃及無辜，楊金龍當場也表示理解，但因為金融體系信用資源傾斜的事態緊急，沒辦法等，不出手不行了，且為了降低金融體系可能發生危機的風險，因此決定先做再說，但會持續盤點個案情況，必要時會有排除條款。

張建一指出，當日許多理事指出，名下有房者，可能是繼承父母或祖父母的老房子，但可能是鄉下年久失修的平房，但他可能已北上工作或生活，過去也沒有買房貸款紀錄，卻會受到這波選擇性信用管制影響。

張建一強調，任何政策不可能面面俱到，一定會打到無辜，只是無辜者到底多不多，後續要再觀察，若繼承部分個案很多，就有可能變成通案來處理。

只是，央行祭出管制措施，不到一周的時間，又表示將提出配套，難免被外界認為「央行縮手」。對此，張建一表示，央行本來就打算持續關注市場狀況，若有必要時，會進行調整。

台經院產經資料庫研究總監劉佩真分析，央行第七波打炒房選擇性信用管制措施，針對投資投機的打擊力道強勁，但接下來將提出的配套措施應該會延續先前的政策基調，不影響首購、自住族群，以及都更、危老。

劉佩真還提到，不論是央行要求銀行提出不動產貸款自主改善計畫、第七波選擇性信用管制，或是其他部會嚴格把關新青安，都顯示政府希望引導房市逐步降溫，價量穩當，讓房市發展更永續。

至於政府各部會一系列打炒房措施，對房市整體效應影響又會如何？劉佩真認為，接下來將不同於今年上半年的價量齊揚，第3季會趨緩，第4季則呈降溫格局。

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