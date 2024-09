打炒房恐殃及「繼承者」 央行理事：可能提排除條款

央行研擬打炒房配套。央行理事、台經院長張建一25日還原理監事會開會現場,已經討論過配套,但當天理事看了相關房地產數據「直搖頭」,也感覺得出楊總裁「滿急的」,因此 Just do it 先做再說,不過也有很多理事提醒「繼承者」可能受到波及。張建一認為,排除條款應不必等一個月,繼承部分未來可能會排除。

央行祭出第七波選擇性信用管制,被稱作史上最重房市管制措施,因首次納入「有房者」不得有寬限期,新增規範自然人名下有房屋者的第一戶購屋貸款不得有寬限期。但是為避免「濫殺無辜」,央行總裁楊金龍24日於立法院備詢時說明,央行都有持續聆聽各方意見,會盡快提出相關的協助措施或排除條款。

對此,張建一今表示,第七波打炒房排除條款應不必等一個月,且繼承部分未來可能會排除。張建一還原會議當日討論現場,許多理事都有提到將名下有房者納管,可能殃及無辜,楊金龍當場也表示理解,但因為金融體系信用資源傾斜的事態緊急,沒辦法等,不出手不行了,且為了降低金融體系可能發生危機的風險,因此決定先做再說,但會持續盤點個案情況,必要時會有排除條款。

張建一指出,當日許多理事指出,名下有房者,可能是繼承父母或祖父母的老房子,但可能是鄉下年久失修的平房,但他可能已北上工作或生活,過去也沒有買房貸款紀錄,卻會受到這波選擇性信用管制影響。

張建一強調,任何政策不可能面面俱到,一定會打到無辜,只是無辜者到底多不多,後續要再觀察,若繼承部分個案很多,就有可能變成通案來處理。

只是,央行祭出管制措施,不到一周的時間,又表示將提出配套,難免被外界認為「央行縮手」。對此,張建一表示,央行本來就打算持續關注市場狀況,若有必要時,會進行調整。

台經院產經資料庫研究總監劉佩真分析,央行第七波打炒房選擇性信用管制措施,針對投資投機的打擊力道強勁,但接下來將提出的配套措施應該會延續先前的政策基調,不影響首購、自住族群,以及都更、危老。

劉佩真還提到,不論是央行要求銀行提出不動產貸款自主改善計畫、第七波選擇性信用管制,或是其他部會嚴格把關新青安,都顯示政府希望引導房市逐步降溫,價量穩當,讓房市發展更永續。

至於政府各部會一系列打炒房措施,對房市整體效應影響又會如何?劉佩真認為,接下來將不同於今年上半年的價量齊揚,第3季會趨緩,第4季則呈降溫格局。