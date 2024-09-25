產業景氣熱絡 全國用電量再創2年高峰、電力景氣指數連四個黃紅燈

台灣綜合研究院今天發布8月EPI電力景氣指數， 受到國內 AI相關產業發展暢旺，國內景氣持續增溫，全國產業用電需求攀升，用電量達到2年來高峰，8月份全國產業高壓以上用電量較去年同期成長2.48%，整體產業電力景氣燈號連續四個月呈現揚升的黃紅燈。

台綜院指出，美國聯準會（Fed）宣布 9月降息2碼，正式啟動新一波降息週期，全球經濟成長面臨趨緩風險，但新興市場仍以穩定速度成長。國內經濟在人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求帶動下，相關供應鏈需求強勁，加上第三季時序進入電子業旺季，且傳統產業景氣持續回溫，整體產業景氣呈穩定復甦態勢。8月全國產業用電因產業景氣熱絡，用電量持續攀升成長，且外銷訂單連續六個月正成長，國內景氣展望樂觀看待，預測2024年8月經濟成長率為3.5%。

台綜院指出，8月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長2.48%，整體產業用電量較去年同期成長1.97%，其中製造業用電成長1.89%，服務業用電成長2.20%。

各產業中， 製造業持續受惠AI等新興科技應用持續擴增，以及消費電子產品進入新品備貨旺季，持續推升國內電子產業生產動能，8月半導體業、電腦、電子及光學製品業用電成長逾 5%，用電量再創歷年新高；加上部分傳統產業國際終端需求改善，化學材料業、塑橡膠製品業及機械製造業等產業用電量達兩年高峰，產業景氣漸次回溫。

8月製造業用電量再度攀上2年來高點，用電成長率2.75%，製造業電力景氣燈號連續四個月呈現揚升的黃紅燈。製造業外銷訂單連續6 個月正成長，與用電量同步增強，整體製造業景氣持續向上復甦。

化學材料業因下游產品需求回溫，業者加速回補供應鏈庫存，以及部分化材及肥料業者跨足半導體市場，電子用化學品需求增加，促使化學品產能擴增，8月用電量大幅成長7.73%，電力景氣燈號續呈轉向的黃藍燈，化學材料業景氣擺脫谷底，逐步回升態勢確立。鋼鐵業因中國大陸房地產業低迷，鋼市產能明顯過剩，大量低價鋼傾銷，拖累鋼鐵業景氣走勢，幾乎全球鋼鐵業都陷入困境。8月份國內鋼鐵業需求仍趨於低迷，用電成長0.42%，電力景氣燈號連續2個月呈現轉趨向下的黃藍燈。

電腦、電子及光學製品業受惠5G、高效能運算及雲端產業持續熱絡，以及人工智慧相關新興科技應用擴展，8月電腦、電子及光學製品業用電量同樣再創歷年來新高，用電成長率達8.3%，電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈。因人工智慧及雲端產業需求暢旺，推升伺服器訂單續增，加上手機新機備貨及筆電接單成長，產業景氣樂觀。

綜觀來看，AI 驅動半導體產業進入強勁的復甦循環週期，並引領產業供應鏈持續重組，帶動國內半導體設備擴充成長，相關傳統產業也雨露均霑。半導體業及電腦、電子及光學製品業因 AI浪潮與旺季來臨而方興未艾，產業用電量均再創下新高點，促使國內經濟成長在基期逐季墊高因素下，8月GDP成長率仍有亮眼表現。歸結國內產業發展情勢持續樂觀正面看待，惟後續仍需審慎關注各國利率政策走向對國內產業影響力道。