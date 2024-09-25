央行對房市下重手 理事透露「不出手不行」內幕、這情況可望排除

央行上周理監事會議再祭出對房市多項信用管制，但恐出現「錯殺無辜」現象，央行總裁楊金龍昨天表示會提配套方案。身兼央行理事的台經院院長張建一今天表示，央行下重手，是因為看到一些數據發現「不出手不行」；對於可能波及無辜，當場也有很多理事提醒，總裁也知道，但認為「先做再說」，他相信接下來央行會盤點，例如若是繼承者，沒有銀行貸款者，應該就會排除。

台經院今天舉行8月景氣動向記者會，對於媒體關切央行對房市祭出更強信用管制，並傳出有些人被錯殺，張建一表示，雖然外界對央行政策有些意外，但主要是央行看到幾個數據，覺得不出手不行。

他說，央行從聯徵中心及各銀行放款授信交叉比對，發現一、很多購屋族非自住比例很高，第二是銀行業放款過度集中在不動產，已達 37.4%，比起2008年的37.9%距離不遠，但兩者環境完全不同，款，這次比重接近四成，等於銀行一千億資金有四百億壓在房地產，風險很高，央行擔心影響金融穩定。

第三、央行發現國營行庫有16家貸款比例都接近27%，新青安炒房也有一大波很多都是二戶以上，真正有剛性需求年輕人反而買不到。

第四，央行調資料發現國內銀行土融建授信過度集中一、二家少數建商，銀行體系過度集中不動產，萬一國際有何何不利情勢，這一、兩家建商無法交屋，造成像大陸的爛尾樓或呆帳，後果不堪設想。央行從上述資料發現不出手不行。

對於事後出現一些錯殺情形，張建一舉例，有人名下來自父母或祖父母繼承房子，要買房貸不到款，例如老家在屏東，但人在台北或新北工作，想要買房，過去沒有貸款紀錄卻得不到寬限期，殃及無辜，他說，當天他及其他理事都有提到類似情形，緦裁說「先做再說」，主要是銀行不動產授信比重太高，還是要先降低金融風險。

他說，任何政策不可能面面俱到，所以昨天總裁表示會盡快盤點，他相信對於一些來自繼承，就會排除。

台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真分析，央行的配套方案應該延續先前政策基調，不影響首購、自住族群，避免遭選擇性信用管制波及，但針對投資投機的打擊力道還是強勁。

劉佩真並指出，今年底前，預售屋交屋總數仍超過5萬戶，為了避免交易出現過於混亂的情況，期望台北、桃園、台中等交屋量大的縣市，能夠順利度過。

劉佩真認為，觀察政府各部會一系列措施，不論是央行要求銀行提出不動產貸款自主改善計畫、第7波選擇性信用管制，或是其他部會嚴格把關新青安，都顯示政府希望引導房市逐步降溫，價量穩當，讓房市發展更永續。