8月三大產業營業測驗點齊降 台經院：春天晚到不是不到

台經院今天發布8月景氣動向調查，三大產業全數下跌，其中製造業營業氣候測驗點下滑2.3點，連續三個月下跌，跌幅是近半年最大，但台經院景氣預測中心主任孫明德表示，廠商對未來半年看法較為悲觀，但單月數字不足以論斷未來，好消息是以前由資通訊一枝獨秀結構改變，傳產業的花也慢慢綻放，「今年是春天來得晚，不是不到，而是晚一點來」。

台經院院長張建一也說，美國降息二碼確有助刺激消費，相關投資也會帶動其他投資，加上AIPC或手機若能大賣，後續規模更大，用的傳產更多伺服器，如果AI手機、PC能大賣，對傳產效果非常大，正如之前所說，「春天不是不來，只是來得比較晚」。

台經院調查，8月製造業營業氣候測驗點為96.65點，下滑2.30點，呈現連續3個月下跌；服務業營業氣候測驗點為97.88點，月減1.14點，連續第2個月下滑；營建業營業氣候測驗點為107.36點，較7月的111.93點下降4.57點，連續第二個月下跌。

孫明德表示，8月製造業廠商看法與國際預測機構相同，都是保守，與7月相較，看壞比例增加6.3個百分點，對未來半年看好減少7個百分點，也就是當月看壞多，未來半年持平比較多，這與7、8月需求下滑、油價下跌有關，也是廠商看法保守原因。他說，8月製造業營業氣候測驗點掉2.3點，是近半年幅度最大一次，但單一數字不足以論斷未來。

至於營建業氣候測驗點大跌4.57點，主要與央行相關政策有關；服務業則是因為最近金融市場波動，例如美國降息，日本套利，依然對未來金融市場存在不確定變數。

孫明德表示，台灣今年經濟表現依然穩健，八月出口表現歷史新高，1至8月外銷表現是所有出口國最好，目前也沒有往下趨勢。結構上更出現反轉，以前大家都說台灣只有資通訊一枝獨秀，但最近其他花也開始綻放，傳產業也開始趕上進度，甚至有好消息，今年是春天來得晚，不是不到，而是晚一點來。

他舉例，傳產業如基本金屬、機械都傳出好消息，其中機械業不再只是做傳統生意，沾到AI開始供應新產業，表現變 ，石化則因印度雨季結束，這幾天中東情勢對油價及石化業都有幫助，只有鋼鐵業比較辛苦。

另一個改變是出口市場，以前台灣出口對象只有中國大陸，但現在科技業往美國，傳產業往東南亞，出口主要區域從二個變三個，都對出口有幫助。其他則是除了出口之外，最近新的亮點是投資與資本設備，第三季高科技加碼投資，然整體房市有波折，但工業區廠辦及商辦都不錯，企業投資明顯增加。

張建一表示，今年經濟成長率預估在3.8%~3.9%，只是產業差異化仍大，不過傳產復甦力道已慢慢上來，昨天公布的外銷數字不錯，傳產也不再只是急單，還有過去基期較低，未來如果後續AI PC、iPhone 16銷售情形不錯，尤其是AI手機、PC賣得不錯，這些都對傳產出貨具有拉動作用。

對於8月營建業營業氣候測驗點大降，台經院產經資料庫總監劉佩真分析，主要是主要是不動產當月看壞，且對未來半年謹慎保守，營建業景氣能見度稍保守。

她說，營造業缺工及成本居高不下，但有來自公共工程帶動，明年重大公共工程及第五期前瞻預算創歷史新高，加上年底趕工效應及科技業持續擴廠，可望帶動營造業業務。但8月不動產交易持續下滑，一部分來自7月鬼月成交意願弱，8月央行房市管制措施且拉高利率，降低貸款成數，以價制量導致金融資金緊縮，買氣明顯下滑。

對於未來房市走勢，劉佩真指出，房市從去年8月到今年上半年價量齊擔，第3季開始趨緩，因9月央行理監事會議再次調高存款準備率1碼，並祭出第七次選擇性信用管制措施，出手力道較重，對於市場信心程度的打擊不小，預估第4季房市會明顯趨緩，量縮價格在高檔震盪，成交量會先明顯萎縮。