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行政院前院長陳冲：AI 都不忍看下去的人口推估

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

文／陳冲

到醫院看診，是先檢查驗血診斷病情？還是先等處方開出後，再決定體檢數據？

2024年8月29日，職司人口推估的國發會，丟出一則公告，讓關心台灣未來社會結構的朋友傻眼，公告略以「配合行政院業務整體規劃，有關未來人口、出生、死亡等推估結果由原訂2024年8月30日延後至9月30日下午4時前發布。」記憶所及，這種例行統計工作，早有既定模式，且時間充分，從來未曾發生公告延遲發布的戲碼。想要利用這資料進行決策的各界人士(包括教育、照護、勞工等)，自然大惑不解，以為計算出了差錯，但偵錯修正竟需要一個月？

沒想到不一個月，9月24日國發會又丟出一份令人以為是誤發的公告，內容大同小異，寫得居然是「推估結果…再次延後至10月31日下午4時前發布」，計算方式、模型都無重大更動變異的情形下，為何推估結果要一延再延？難道是行政院真有重大的人口政策有待宣布？足以影響未來人口、出生及死亡的推估？還是初步的分析資料有重大變化可能造成社會不安？按理說，數據只是數據，如何應對則是各部會的責任。

台灣有關人口統計的資料不少 (內政部、勞動部、教育部、主計總處各有職掌)，國發會兩年一度的人口推估，之所以獲得各方重視，無非因基於國家發展立場，剖析未來人口變動趨勢，尤其是一般預期，台灣在2025年勢必邁入超高齡社會，對國發會這份推估至2070的人口動態評析，當然會吸引眾人目光。但一再推遲發布時間，只是讓狐疑氣氛，愈發濃烈，並無好處。至於發布後，如何在優化生養環境、因應超高齡社會，尤其是充實人力資源 (例如移民政策)方面，強化布局，應不是人口推估報告本身的問題，否則徒授人「箭未射不敢畫靶」之把柄。

相信行政院已經看到人口推估的結果以及問題的嚴重性，但定期應公布的資料不公布，恐怕徒亂人心，不如及早公諸社會，大夥共謀對策，困難的應該不是統計數字，而是能解決問題的方案。

本期經濟學人雜誌的封面故事，赫然就是The breakthrough AI needs，統計推估應該是AI最能突破之點，AI都按捺不住，當局就不要再猶豫了。

國發會 教育部

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